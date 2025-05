Administración de Donald Trump utiliza múltiples técnicas para alentar y forzar deportaciones

Han apuntado a “los peores de los peores”... y a quien sea que esté con ellos

Las administraciones anteriores también han priorizado a las personas que se consideran amenazas a la seguridad pública, por lo que esa estrategia no es necesariamente nueva.

Lo que es diferente bajo la administración Trump es que los agentes del ICE ahora tienen autoridad para arrestar a otras personas que encuentran con violaciones de inmigración cuando van tras ‘los peores de los peores’. Estos se llaman ‘arrestos colaterales’ y no estaban permitidos bajo la administración Biden. Como lo describió un agente del ICE: ‘Nadie tiene un pase libre más’.

Han utilizado países para enviar migrantes

Los funcionarios de aplicación de la ley de inmigración se han quejado durante mucho tiempo de los países que no reciben a sus ciudadanos cuando Estados Unidos ha determinado que pueden ser deportados.

Algunos países no reciben a ninguno de sus ciudadanos. Otros son selectivos, especialmente cuando se trata de personas con condenas penales o que han cometido crímenes particularmente atroces. Y de acuerdo con un fallo de la Corte Suprema de 2001, el ICE no puede retener a alguien por más de seis meses si no hay una posibilidad razonable de esperar que pueda ser enviado de regreso a su país de origen.