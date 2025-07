Adolescente se libera de las mandíbulas de un caimán luego de ser atacada en Florida

El relato del ataque de un caimán en Florida: “Me soltó y me volvió a agarrar”

El 22 de junio pasado, Summer Hinote se sumergió en las aguas poco profundas de Pond Creek junto a un grupo de amigos. Todo transcurría con normalidad hasta que sintió que algo le mordía la pierna . “Al principio no sabía qué era, así que giré el cuerpo y comencé a golpearlo en la cabeza” , relató la joven en diálogo con CBS News .

Entonces, el caimán la soltó por un instante , pero luego la atacó nuevamente. “Volvió a agarrarme y me arrastró bajo el agua, mientras me sacudía” , recordó.

Summer creyó que no podría liberarse. “Cada vez que me soltaba, yo nadaba hacia arriba y salía del agua”, contó. Una vez que logró zafarse de la mandíbula del reptil y salir a la orilla, le preguntó a su amigo si aún tenía la pierna. “Él dijo: ‘Estás bien, estás bien, no es tan grave´“, continuó.