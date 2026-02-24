Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Aerolíneas de Estados Unidos retoman vuelos tras histórica tormenta invernal

Hasta la mañana de este martes se habían cancelado algo más de 2,000 vuelos con origen o destino en aeropuertos estadounidense

24 de febrero de 2026 - 1:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según datos del portal FlightAware, hasta la mañana de este martes se habían cancelado algo más de 2,000 vuelos con origen o destino en aeropuertos estadounidenses (Stephen Brashear)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva York- Las principales aerolíneas de Estados Unidos anunciaron este martes el incremento gradual de sus operaciones en los aeropuertos del noreste del país, tras un potente temporal histórico que provocó la cancelación de miles de vuelos y paralizó gran parte de la infraestructura de transporte en la región.

Según datos del portal FlightAware, hasta la mañana de este martes se habían cancelado algo más de 2,000 vuelos con origen o destino en aeropuertos estadounidenses, una cifra significativamente menor a las más de 5,700 cancelaciones registradas durante la jornada del lunes, el punto crítico de la tormenta que azotó el noreste de Estados Unidos.

Millones de personas en la ciudad de Nueva York y en una amplia franja del noreste de Estados Unidos se quedaron en casa el lunes bajo prohibiciones de circular por carretera y alertas de ventisca.Un trabajador del equipo de saneamiento de Times Square Alliance hace una pausa mientras paleaba nieve el lunes, en Nueva York.El SNM indicó que las fuertes ráfagas de viento de la tormenta podrían provocar condiciones de visibilidad nula y advirtió sobre una “tormenta potencialmente histórica/destructiva” al sureste del corredor Boston-Providence.
1 / 16 | Las nevadas se intensifican en el noreste de Estados Unidos: caen hasta 2 pulgadas por hora. Millones de personas en la ciudad de Nueva York y en una amplia franja del noreste de Estados Unidos se quedaron en casa el lunes bajo prohibiciones de circular por carretera y alertas de ventisca. - Seth Wenig

Pese a la reactivación, la recuperación es lenta en los principales centros de conexión: en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, el 50 % de las salidas programadas para este martes fueron canceladas; en la zona metropolitana de Nueva York, los aeropuertos de Newark y LaGuardia registraron un 49% de cancelaciones, mientras que en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy la cifra alcanzó el 41%.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) informó que la tormenta dejó acumulaciones de casi 23 pulgadas de nieve en LaGuardia y cerca de 17 pulgadas en Boston.

American Airlines dijo que espera normalizar los servicios en Boston y Nueva York durante la mañana de este martes.

Por su parte, United y Delta también anunciaron planes para añadir frecuencias y reubicar a los pasajeros afectados a lo largo del día.

La tormenta de esta semana obligó a declarar el estado de emergencia en los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, Pensilvania y Delaware. En Nueva York fue el temporal más intenso desde 2016.

Tags
Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaEstados UnidosTormenta de nieveAeropuertosLíneas aéreas
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 24 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: