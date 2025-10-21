Agencia de seguridad nuclear comienza a suspender trabajadores por el cierre del gobierno

La agencia federal encargada de supervisar el arsenal nuclear de Estados Unidos ha comenzado a suspender a sus empleados como parte del cierre del gobierno federal en curso, dijo el secretario de Energía, Chris Wright, el lunes.

En una visita a Nevada, Wright señaló que la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA) está suspendiendo a 1.400 trabajadores federales como parte del cierre, que comenzó el 1 de octubre. Cerca de 400 trabajadores federales permanecerán en el trabajo, junto con miles de contratistas de la NNSA, indicó el Departamento de Energía. La NNSA, una rama semiautónoma del Departamento de Energía, también trabaja para asegurar materiales nucleares en todo el mundo.

“Día difícil hoy”, dijo Wright en Las Vegas antes de una visita programada al Sitio de Seguridad Nacional de Nevada, en Mercury. “Estamos trabajando duro para proteger los trabajos de todos y mantener seguro nuestro arsenal nacional”, añadió.

Las suspensiones no representan una amenaza inmediata para la seguridad nacional, explicó Wright, y agregó: “Tenemos empleados de emergencia y el arsenal nuclear actual es seguro”.

La administración republicana del presidente Donald Trump despidió a cientos de empleados de la NNSA a principios de este año, antes de revertir la decisión en medio de críticas de que la medida podría poner en peligro la seguridad nacional. Críticas similares surgieron el lunes después del anuncio de Wright.

Wright señaló que la interrupción afectaría a los empleados y sus familias y retrasaría las pruebas de reactores comerciales, incluidos algunos reactores modulares pequeños que la administración de Trump ha promovido como una alternativa más barata a las costosas plantas nucleares que pueden tardar años o incluso décadas en entrar en funcionamiento.

“Estos son trabajos de gran seriedad”, dijo Wright, e instó a los líderes del Congreso a reabrir el gobierno lo antes posible.

El senador demócrata Ed Markey, de Massachusetts, afirmó que es “peligrosamente inaceptable que la administración de Donald Trump afirme que tendrá que suspender temporalmente ciertos programas de seguridad nuclear debido al cierre del gobierno en curso”.

“No hay justificación para relajar la seguridad y la supervisión cuando se trata de nuestro arsenal nuclear”, añadió Markey.

El presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Mike Rogers, republicano por Alabama, señaló que los legisladores fueron informados de las suspensiones pendientes a fines de la semana pasada.

“Estos no son empleados que quieres que se vayan a casa”, dijo en una conferencia de prensa el viernes. “Están gestionando y manejando un activo estratégico muy importante para nosotros. Necesitan estar en el trabajo y recibir su pago”.

En el corazón del cierre del gobierno se encuentran los inminentes aumentos en los seguros de salud para millones de personas. Los demócratas buscan negociaciones sobre los subsidios de atención médica que expiran, mientras que los republicanos aseguran que no lo discutirán, ni ninguna otra política, hasta que el gobierno vuelva a abrir.

Los despidos de febrero, que inicialmente incluyeron a trabajadores de la NNSA, fueron parte de una purga masiva de trabajadores federales liderada por el entonces asesor de Trump, Elon Musk, y su Departamento de Eficiencia Gubernamental.

Una de las oficinas más afectadas en ese momento fue la planta Pantex, cerca de Amarillo, Texas. Esos empleados trabajan en el reensamblaje de ojivas, entre los trabajos más delicados en toda la empresa de armas nucleares, con los niveles más altos de autorización.