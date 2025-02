Agentes de FBI que “solo siguieron órdenes” en investigaciones no serán despedidos, dice funcionario

Los agentes del FBI “que simplemente siguieron órdenes y cumplieron con sus deberes de manera ética” mientras investigaban los disturbios del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos no corren el riesgo de ser despedidos, dijo el miércoles un alto funcionario del Departamento de Justicia en un memorando dirigido al personal de la oficina obtenido por The Associated Press.