Agentes de ICE no estarán en centros de votación durante las elecciones intermedias

Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional dijo el miércoles a los administradores electorales estatales que los agentes de inmigración no estarán estacionados en las urnas durante las elecciones de mitad de período de noviembre, tratando de acabar con uno de los mayores temores de los demócratas sobre la posible interferencia electoral de la administración de Donald Trump.

Heather Honey, subsecretaria adjunta para la integridad electoral, dijo al grupo de secretarios de Estado que “cualquier sugerencia de que el ICE estará presente en cualquier colegio electoral es simplemente falsa”, según una declaración del secretario de Estado de Arizona, el demócrata Adrian Fontes.

Una portavoz del secretario de Estado de Oregón, Tobias Read, también dijo que Honey había hecho la promesa, y el secretario de Estado de Kentucky, el republicano Michael Adams, publicó en la red social X que la promesa procedía del “DHS”.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a la solicitud de comentarios.

Honey, un teórico de la conspiración electoral que ha respaldado afirmaciones falsas de que el presidente Donald Trump no perdió las elecciones de 2020, estuvo en la llamada junto con representantes del FBI, la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos, el Servicio Postal y otras agencias federales para hablar sobre la coordinación para las elecciones de mitad de período.

Una llamada así normalmente sería rutinaria, pero este año varios movimientos de la administración Trump han inquietado a los secretarios de Estado demócratas.

Su Departamento de Justicia ha estado presentando demandas para obtener datos detallados de los votantes, sin explicar por qué quiere la información. Trump también ha estado renovando sus falsas afirmaciones de que el fraude generalizado empañó las elecciones de 2020 y ha instado a su administración a investigar.

Basándose en teorías electorales conspirativas desmentidas desde hace tiempo, el FBI allanó a principios de este mes una oficina electoral en el condado de Fulton, Georgia, un bastión demócrata que incluye Atlanta, para incautarse de papeletas y otros registros de votación de 2020.

Funcionarios demócratas y abogados de interés público de todo el país llevan meses trazando estrategias sobre cómo reaccionar ante la posible intromisión de Trump en la votación y el recuento de papeletas de las midterms.

La presencia de Honey en la llamada fue un recordatorio del nuevo entorno para los funcionarios electorales. La Constitución de Estados Unidos establece que son los estados, y no el gobierno federal, los que gestionan las elecciones. La mayoría de los estados confieren ese poder al cargo electo de secretario de Estado.

Los participantes en la llamada dijeron que los secretarios de Estado demócratas le hicieron varias preguntas a Honey sobre los recortes de la administración Trump a la financiación de la seguridad electoral, su campaña para erradicar el voto de los no ciudadanos -algo que ya es ilegal y rara vez ocurre-, así como los temores de que los agentes federales de la ley aparezcan en los centros de votación en otoño.

La Casa Blanca ya se ha burlado de esos temas, señalando que no hubo alteraciones durante las elecciones del año pasado, en las que los demócratas obtuvieron buenos resultados. Durante una comparecencia ante el Congreso a principios de este mes, los directores del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza respondieron “No, señor” cuando se les preguntó si participaban en alguna iniciativa para vigilar los recintos electorales.