Agentes del FBI demandan tras ser despedidos por su investigación a Donald Trump

Washington - Tres agentes del FBI despedidos demandaron el martes para tratar de recuperar sus empleos, diciendo en una demanda colectiva que fueron castigados ilegalmente por su participación en una investigación sobre los esfuerzos del presidente Donald Trump para anular su derrota electoral de 2020.

La demanda federal se suma a la creciente lista de desafíos judiciales a la purga de personal llevada a cabo por el director del FBI, Kash Patel, que en el último año ha provocado la expulsión de decenas de agentes, ya sea por su implicación en investigaciones relacionadas con Trump o por ser percibidos como insuficientemente leales a la agenda del presidente republicano.

La demanda en un tribunal federal de Washington fue presentada técnicamente en nombre de solo tres agentes, pero puede tener implicaciones mucho más amplias, dado que su solicitud de estatus de demanda colectiva podría abrir la puerta a que los agentes despedidos desde el inicio de la administración Trump recuperen sus puestos de trabajo.

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Los tres agentes -Michelle Ball, Jamie Garman y Blaire Toleman- fueron despedidos en octubre y noviembre pasados en lo que dicen fue una “campaña de retribución” dirigida contra ellos por su trabajo en la investigación sobre Trump. Las agentes tenían entre ocho y 14 años de servicio “ejemplar e intachable” en el FBI y esperaban pasar el resto de sus carreras en la oficina, pero fueron despedidas abruptamente sin causa y sin que se les diera la oportunidad de responder, dice la demanda.

“Servir al pueblo estadounidense como agentes del FBI fue el mayor honor de nuestras vidas”, dijeron en un comunicado. “Juramos defender la Constitución, seguimos los hechos dondequiera que nos llevaran y nunca comprometimos nuestra integridad. Nuestra destitución del servicio federal -sin el debido proceso y basada en una falsa percepción de sesgo político- es una profunda injusticia que plantea serias preocupaciones sobre la interferencia política en la aplicación de la ley federal”.

La acusación de Trump

La investigación en la que trabajaron los agentes culminó en 2023 con una acusación del abogado especial Jack Smith que acusaba a Trump de maquinar ilegalmente para deshacer los resultados de las elecciones presidenciales que perdió frente al demócrata Joe Biden en 2020. Smith abandonó finalmente ese caso, junto con otro en el que se acusaba a Trump de retener ilegalmente archivos clasificados en su finca de Mar-a-Lago en Palm Beach (Florida), después de que Trump recuperara la Casa Blanca en 2024, citando dictámenes legales del Departamento de Justicia que prohíben las acusaciones federales contra presidentes en ejercicio.

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La demanda señala que los despidos se produjeron después de que el senador Chuck Grassley, presidente republicano del Comité Judicial del Senado, hiciera públicos documentos sobre la investigación electoral -conocida como Arctic Frost- que, según él, procedían de dentro del FBI. Esos registros incluían archivos que mostraban que el equipo de Smith había citado durante varios días los registros telefónicos de algunos legisladores republicanos, una medida de investigación que enfureció a los aliados de Trump dentro del Congreso.

La demanda nombra como demandados a Patel y a la fiscal general Pam Bondi, a los que acusa de haber orquestado los despidos a pesar de estar “personalmente implicados” como testigos o abogados en algunos de los problemas legales a los que se ha enfrentado Trump.

Patel, por ejemplo, fue citado a comparecer ante un gran jurado federal que investigaba la retención por parte de Trump de documentos clasificados en Mar-a-Lago y tenía sus registros telefónicos citados, mientras que Bondi formó parte del equipo legal que representó a Trump en su primer juicio político, que resultó en su absolución.

“Y ahora, en virtud de su nombramiento presidencial en la cúspide de la aplicación de la ley federal, los demandados están abusando de sus posiciones para reclamar victorias que se les escaparon en cuanto al fondo”, afirma la demanda.

Los portavoces del FBI y del Departamento de Justicia no devolvieron inmediatamente los mensajes en busca de comentarios. Patel y Bondi han dicho que los agentes y fiscales despedidos que trabajaban en el equipo de Smith eran responsables de la militarización de la aplicación de la ley federal, una afirmación que también se afirmó en sus cartas de despido, pero que los demandantes califican de difamatoria y sin fundamento.

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Los agentes despedidos quieren “protecciones”

Dan Eisenberg, abogado de los agentes, afirmó en un comunicado que sus clientes fueron despedidos sin ninguna investigación, notificación de cargos ni oportunidad de ser oídos.

“Esta demanda pretende reafirmar las protecciones constitucionales fundamentales de los empleados del FBI, garantizando que puedan desempeñar sus funciones sin miedo ni favoritismos. Todos nos beneficiamos cuando la única lealtad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley son los hechos y la verdad”, dijo Eisenberg, que trabaja en el bufete Emery Celli Brinckerhoff Abady Ward & Maazel LLP.

La demanda pide que los agentes sean reincorporados a sus puestos y que un tribunal declare que se han vulnerado sus derechos. También pretende representar a un grupo de al menos 50 agentes que han sido despedidos desde el 20 de enero de 2025 o lo serán en el futuro. Estos agentes también podrían recuperar sus puestos de trabajo en caso de que el caso prospere y se conceda el estatus de demanda colectiva solicitado.

También han despedido a otros

Otros empleados despedidos que han demandado incluyen agentes que fueron fotografiados arrodillándose durante una protesta por la justicia racial en 2020; un agente en prácticas que exhibió una bandera LGBTQ+ en su lugar de trabajo; y un grupo de altos funcionarios, incluido el ex director en funciones del FBI, que fueron despedidos el pasado verano.