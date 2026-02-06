Alcalde de Nueva York firma orden para reforzar protección a inmigrantes

Nueva York- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, firmó este viernes una orden ejecutiva para reforzar las protecciones a los inmigrantes, entre otras cosas mejorando la supervisión del cumplimiento de las políticas “santuario” locales y creando un comité gestor de crisis.

El demócrata del ala socialista lo anunció en un evento anual que reúne a líderes religiosos de diversa fe en la Biblioteca Pública, tras dar un discurso en el que llamó a la unidad y arremetió contra los “ataques” al prójimo del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y sus “abusos de poder”.

Mamdani mostró un documento y lo firmó en el podio, afirmando que se trataba de una orden ejecutiva para “reafirmar” las protecciones a los inmigrantes, como que ICE y otras agencias federales no puedan acceder a propiedades privadas sin orden judicial, incluyendo garajes, escuelas u hospitales.

Según un comunicado, las principales agencias de la administración local deben ahora desarrollar e impartir formaciones para todos los empleados sobre cómo interactuar con las autoridades federales de inmigración.

Asimismo, la administración tiene dos semanas para nombrar a un jefe de privacidad en cada uno de sus departamentos, desarrollar formaciones y certificar que cumple con la protección a los inmigrantes al limitar los datos que se comparten con las agencias federales, entre ellas ICE.

Y enfatiza que todas las agencias, y en particular la Policía de Nueva York, el Departamento de Correcciones o el de Servicios Infantiles, deben hacer auditorías de sus políticas internas sobre interacciones con las autoridades federales de inmigración, actualizar sus protocolos y ser más transparentes.

Otro de los puntos novedosos es que se establece un “comité” para coordinar la gestión de “crisis” en el ámbito migratorio y garantizar así una respuesta que represente a toda la administración local de manera general, agrega la nota.

En el evento, además, Mamdani delegó en los líderes religiosos un esfuerzo de concienciación en sus congregaciones, con el reparto de 32,000 folletos en diez idiomas para que los feligreses sepan sus derechos al interactuar con agentes federales, como el de un traductor, un abogado o permanecer en silencio.

La iniciativa tuvo una buena acogida entre organizaciones en defensa de los inmigrantes como la Coalición Inmigrante de Nueva York, cuyo director ejecutivo, Murad Awawdeh, dijo en un comunicado que Mamdani “reconoce su responsabilidad” y la “obligación moral” de los residentes para colaborar.