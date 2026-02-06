Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Alcalde de Nueva York firma orden para reforzar protección a inmigrantes

La iniciativa tuvo una buena acogida entre organizaciones en defensa de los inmigrantes como la Coalición Inmigrante de la ciudad

6 de febrero de 2026 - 3:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La orden ejecutiva crea un grupo de trabajo para reforzar las protecciones a los inmigrantes, entre otras cosas mejorando la supervisión del cumplimiento de las políticas “santuario” locales y creando un comité gestor de crisis. (Ángel Colmenares)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva York- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, firmó este viernes una orden ejecutiva para reforzar las protecciones a los inmigrantes, entre otras cosas mejorando la supervisión del cumplimiento de las políticas “santuario” locales y creando un comité gestor de crisis.

El demócrata del ala socialista lo anunció en un evento anual que reúne a líderes religiosos de diversa fe en la Biblioteca Pública, tras dar un discurso en el que llamó a la unidad y arremetió contra los “ataques” al prójimo del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y sus “abusos de poder”.

Mamdani mostró un documento y lo firmó en el podio, afirmando que se trataba de una orden ejecutiva para “reafirmar” las protecciones a los inmigrantes, como que ICE y otras agencias federales no puedan acceder a propiedades privadas sin orden judicial, incluyendo garajes, escuelas u hospitales.

Según un comunicado, las principales agencias de la administración local deben ahora desarrollar e impartir formaciones para todos los empleados sobre cómo interactuar con las autoridades federales de inmigración.

Asimismo, la administración tiene dos semanas para nombrar a un jefe de privacidad en cada uno de sus departamentos, desarrollar formaciones y certificar que cumple con la protección a los inmigrantes al limitar los datos que se comparten con las agencias federales, entre ellas ICE.

Y enfatiza que todas las agencias, y en particular la Policía de Nueva York, el Departamento de Correcciones o el de Servicios Infantiles, deben hacer auditorías de sus políticas internas sobre interacciones con las autoridades federales de inmigración, actualizar sus protocolos y ser más transparentes.

El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani llegó a Puerto Rico el 6 de noviembre de 2025 para participar de la conferencia SOMOS 25 organizaa por los funcionarios latinos del estado neoyorquino. Ademas visitó, el 7 de noviembre, el Centro Islamico del Caribe - Masjid Ebadur Rahman, en Caimito. Políticos neoyorquinos, entre ellos Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul, viajaron a Puerto Rico para la conferencia anual Somos. Oficialmente, los legisladores se reúnen cada año en la isla para debatir temas importantes para Puerto Rico y las comunidades puertorriqueñas. Mamdani, de 34 años y asambleísta estatal por el distrito de Queens, y quien se describe como un político socialdemócrata, hizo campaña sobre promesas como congelar los precios de rentas, desarrollar 200,000 nuevas viviendas, hacer gratuito el transporte público, establecer supermercados públicos y ofrecer cuido y educación preescolar libre de costo.
1 / 23 | Así transcurrió la visita del alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, al Centro Islámico del Caribe en Caimito. El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani llegó a Puerto Rico el 6 de noviembre de 2025 para participar de la conferencia SOMOS 25 organizaa por los funcionarios latinos del estado neoyorquino. Ademas visitó, el 7 de noviembre, el Centro Islamico del Caribe - Masjid Ebadur Rahman, en Caimito. - Xavier Araújo

Otro de los puntos novedosos es que se establece un “comité” para coordinar la gestión de “crisis” en el ámbito migratorio y garantizar así una respuesta que represente a toda la administración local de manera general, agrega la nota.

En el evento, además, Mamdani delegó en los líderes religiosos un esfuerzo de concienciación en sus congregaciones, con el reparto de 32,000 folletos en diez idiomas para que los feligreses sepan sus derechos al interactuar con agentes federales, como el de un traductor, un abogado o permanecer en silencio.

La iniciativa tuvo una buena acogida entre organizaciones en defensa de los inmigrantes como la Coalición Inmigrante de Nueva York, cuyo director ejecutivo, Murad Awawdeh, dijo en un comunicado que Mamdani “reconoce su responsabilidad” y la “obligación moral” de los residentes para colaborar.

“El Gobierno federal está librando una campaña de terror ilegal y sin rendición de cuentas contra los inmigrantes en todo el país y aquí en la ciudad de Nueva York”, dijo el activista, que recordó a quienes viven “con miedo”, desde las calles hasta los tribunales.

Breaking News Zohran Mamdani Nueva YorkInmigrantesICE-HSIServicio de Inmigración y Control de AduanasDepartamento de Seguridad de Estados UnidosDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
