Fiscal general de Nueva York despliega observadores legales para vigilar a agentes federales de inmigración

Nueva York - La fiscal general de Nueva York anunció sus planes para desplegar observadores legales que supervisen las medidas federales de control migratorio en el estado.

La iniciativa enviará observadores, que llevarán chalecos de seguridad de color morado, a zonas donde se reporte actividad migratoria para recopilar información “que pueda servir de base para futuras acciones legales”, dijo la fiscal general, Letitia James.

Las tensiones siguen siendo altas en todo el país debido a la agresiva campaña migratoria del presidente Donald Trump, especialmente después de la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en Minnesota. Los videos de agentes realizando arrestos de migrantes en todo el territorio han provocado críticas por sus tácticas agresivas, y a menudo se han vuelto virales en internet.

PUBLICIDAD

“Estoy orgullosa de proteger los derechos constitucionales de los neoyorquinos para hablar libremente, protestar pacíficamente y vivir sus vidas sin temor a acciones federales ilegales”, señaló en un comunicado, James, que es demócrata.

“Hemos visto en Minnesota lo rápida y trágicamente que pueden escalar las operaciones federales en ausencia de transparencia y responsabilidad”, agregó.

1 / 12 | Miles en Minnesota se lanzan a las calles en repudio a la administración de Donald Trump. Miles de personas desfilaron el viernes en Mineápolis para protestar contra las redadas de la policía migratoria estadounidense. - Alex Brandon 1 / 12 Miles en Minnesota se lanzan a las calles en repudio a la administración de Donald Trump Miles de personas desfilaron el viernes en Mineápolis para protestar contra las redadas de la policía migratoria estadounidense. Alex Brandon Compartir

James apuntó que los observadores de su oficina servirán como “testigos neutrales” que identificarán violaciones de la ley, pero no interferirán. También pidió a los neoyorquinos que envíen a su oficina vídeos de las redadas migratorias para su revisión.

Por su parte, la gobernadora de Nueva York, la también demócrata Kathy Hochul, dijo que este año impulsará una legislación que permita a la ciudadanía demandar a agentes federales “cuando actúen fuera del ámbito de sus funciones”, además de una propuesta para mantener a los agentes de inmigración alejados de escuelas, hospitales y lugares de culto a menos que tengan una orden judicial.

___