Algunas universidades de Florida autorizarán a sus policías hacer cumplir leyes migratorias

La Universidad Atlántica de Florida (FAU, por sus siglas en inglés) en Boca Raton, la Universidad de Florida en Gainesville y la Universidad del Sur de Florida en Tampa intentan autorizar a sus policías del campus para que hagan respetar las leyes de inmigración , confirmaron representantes de las escuelas a The Associated Press.

Las escuelas aún no aparecen en un registro en línea de agencias que participan en lo que se conoce como el programa 287(g), que le permite al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas capacitar a policías seleccionados y autorizarlos a que ayuden a controlar la inmigración.

“¿Quién puede decir que alguien no me detiene y dice: ‘oh, tengo aspecto de que no pertenezco aquí‘?”, preguntó Charles. “Definitivamente creo que va a hacer que la gente se sienta más insegura, ya sea que seas alguien con estatus de inmigrante o no”.