Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Arrestan a Frank Carone, exjefe de gabinete del exalcalde de Nueva York Eric Adams, en una investigación por presunto soborno

Se espera que los cargos se hagan públicos más tarde este miércoles

24 de junio de 2026 - 11:04 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En 2024, el exalcalde de Nueva York, Eric Adams, fue acusado de cargos federales por presuntamente aceptar sobornos y contribuciones ilegales de campaña de fuentes extranjeras. (Seth Wenig)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El jefe de gabinete del exalcalde de Nueva York, Eric Adams, y otras personas han sido detenidas en el marco de una investigación sobre una presunta trama de sobornos relacionada con un contrato municipal, según una persona con conocimiento del asunto.

RELACIONADAS

Frank Carone, junto con su hermano y otras dos personas, fue detenido, según indicó la fuente, que no estaba autorizada a hablar públicamente sobre los detalles del caso y habló bajo condición de anonimato.

Por el momento no se conocían más detalles. Se espera que los cargos se hagan públicos más tarde este miércoles.

El abogado de Carone, Arthur Aidala, calificó la acusación formal de “débil” y “basada en pruebas puramente circunstanciales que no valen ni el papel en el que están impresas”.

La multitud grita y celebra durante el 69.° Desfile Nacional del Día Puertorriqueño, el domingo 14 de junio de 2026 en Nueva York.El lema del desfile de este año, dedicado al municipio de Vega Baja, es “Somos Más que 100x35”.Agentes de la Policía de Nueva York participan en el desfile.
1 / 21 | La diáspora se viste de orgullo: Así se vivió el Desfile Puertorriqueño en Nueva York. La multitud grita y celebra durante el 69.° Desfile Nacional del Día Puertorriqueño, el domingo 14 de junio de 2026 en Nueva York. - Adam Gray

“La imputación formal de hoy supone un día triste para nuestro sistema de justicia penal”, señaló Aidala en un comunicado. “Esto pone de manifiesto que el Gobierno primero elige un objetivo y luego dedica tres años y enormes recursos de los contribuyentes a encontrar un delito”.

En un comunicado aparte, Todd Shapiro, portavoz de Adams, señaló que Carone “dedicó décadas de su vida al servicio público, a la profesión jurídica y a ayudar a innumerables personas, empresas y organizaciones benéficas en toda Nueva York”.

“Se trata de un asunto legal en curso y mis oraciones están con su familia”, añadía el comunicado de Shapiro.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsNueva YorkEstados UnidosArrestosCorrupción
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 24 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: