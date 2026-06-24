Arrestan a Frank Carone, exjefe de gabinete del exalcalde de Nueva York Eric Adams, en una investigación por presunto soborno
Se espera que los cargos se hagan públicos más tarde este miércoles
24 de junio de 2026 - 11:04 AM
24 de junio de 2026 - 11:04 AM
El jefe de gabinete del exalcalde de Nueva York, Eric Adams, y otras personas han sido detenidas en el marco de una investigación sobre una presunta trama de sobornos relacionada con un contrato municipal, según una persona con conocimiento del asunto.
Frank Carone, junto con su hermano y otras dos personas, fue detenido, según indicó la fuente, que no estaba autorizada a hablar públicamente sobre los detalles del caso y habló bajo condición de anonimato.
Por el momento no se conocían más detalles. Se espera que los cargos se hagan públicos más tarde este miércoles.
El abogado de Carone, Arthur Aidala, calificó la acusación formal de “débil” y “basada en pruebas puramente circunstanciales que no valen ni el papel en el que están impresas”.
“La imputación formal de hoy supone un día triste para nuestro sistema de justicia penal”, señaló Aidala en un comunicado. “Esto pone de manifiesto que el Gobierno primero elige un objetivo y luego dedica tres años y enormes recursos de los contribuyentes a encontrar un delito”.
En un comunicado aparte, Todd Shapiro, portavoz de Adams, señaló que Carone “dedicó décadas de su vida al servicio público, a la profesión jurídica y a ayudar a innumerables personas, empresas y organizaciones benéficas en toda Nueva York”.
“Se trata de un asunto legal en curso y mis oraciones están con su familia”, añadía el comunicado de Shapiro.
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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.
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