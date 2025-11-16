Arrestan hombre de Nueva Jersey por presuntos daños a la oficina de la fiscal federal Alina Habba

Un hombre fue arrestado luego de que funcionarios federales alegaran que destruyó propiedad al intentar confrontar a la principal fiscal federal de Nueva Jersey, Alina Habba.

Keith Michael Lisa, de 51 años, fue arrestado, confirmó el sábado la portavoz del FBI, Emily Molinari.

Molinari no especificó cuándo ni dónde fue arrestado Lisa, de qué cargos podría ser acusado, si se encuentra en prisión preventiva ni cuándo podría comparecer ante un juez. Se desconoce si Lisa cuenta con representación legal. La defensoría pública federal en Newark no respondió de inmediato a un mensaje electrónico enviado el sábado preguntando si representaba a Lisa.

El viernes, el FBI ofreció una recompensa de hasta $25,000 por información sobre Lisa, quien era buscado por cargos de destrucción de propiedad gubernamental y posesión de un arma peligrosa dentro de un tribunal federal. El boletín indicaba que Lisa intentó ingresar a un edificio de oficinas federales en el centro de Newark el miércoles con un bate y se le negó la entrada. Lisa regresó sin el bate, según el boletín, y se le permitió el acceso. Luego se dirigió a la oficina del Fiscal Federal, donde trabaja Habba, y causó destrozos, según el boletín.

La fiscal general, Pam Bondi, escribió en una publicación en X el sábado que el FBI, el Servicio de Alguaciles Federales y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional colaboraron para arrestar a Lisa.

“Nadie quedará impune tras amenazar o intimidar a nuestros excelentes fiscales federales ni tras destruir sus oficinas”, escribió Bondi.

Habba fue anteriormente abogada personal del presidente Donald Trump, representándolo en varios casos y actuando como su portavoz en asuntos legales. Trabajó brevemente como asesora de la Casa Blanca antes de que Trump la nombrara fiscal federal interina en marzo.

“Lo atrapamos”, escribió Habba en X el sábado. “Este Departamento de Justicia, bajo la dirección de la fiscal general, Pam Bondi, y nuestros socios federales, no tolerará ningún acto de intimidación o violencia contra las fuerzas del orden. Agradecemos profundamente al FBI, al Servicio de Alguaciles Federales y a la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional por su incansable labor para capturarlo. Ahora la justicia se encargará de él.”

Bondi había prometido que las autoridades federales encontrarían y procesarían al responsable, escribiendo anteriormente: “No se tolerará ningún acto de violencia ni amenaza de violencia contra ningún agente federal. Punto.”

El 1 de julio, Trump nominó formalmente a Habba como fiscal federal permanente de Nueva Jersey, pero los dos senadores demócratas del estado, Cory Booker y Andy Kim, se opusieron, lo que paralizó el proceso de confirmación.

Unas semanas después, al expirar el nombramiento interino de 120 días de Habba, los jueces federales de Nueva Jersey decidieron reemplazarla por su segundo al mando. Bondi destituyó entonces a ese fiscal y nombró a Habba fiscal federal interina.

