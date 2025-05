Miami — La organización sin fines de lucro “Keep Them Honest, Inc.” (“Mantenlos Honestos”) instaló este viernes una valla publicitaria que tilda al presidente estadounidense, Donald Trump , de “aspirante a dictador”(dictator wannabe) en una concurrida autopista cerca al Aeropuerto Internacional de Miami .

A finales de abril, Keep Them Honest lanzó una campaña publicitaria digital y en vallas publicitarias para denunciar al secretario de Estado, Marco Rubio, y a los tres legisladores cubanoestadounidenses por no oponerse a la política migratoria y a las deportaciones de Trump.