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Ataque con machete deja varios heridos en el metro de Nueva York: el sospechoso fue abatido

Según un funcionario, el presunto agresor ignoró las órdenes de soltar el arma y se abalanzó contra los agentes

11 de abril de 2026 - 12:59 PM

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Imagen de archivo de una agente de policía en Nueva York. EFE/ Carlos Lemos (Carlos Lemos)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Policía de Nueva York abatió este sábado a tiros a una persona que había apuñalado al menos a tres personas en la estación Grand Central del metro, informó la cadena CNN.

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Según un funcionario municipal citado por ese medio, el agresor, que portaba un machete, ignoró las órdenes de soltar el arma y se abalanzó sobre los agentes, que entonces abrieron fuego.

El hombre murió a causa de las heridas y las tres personas apuñaladas fueron trasladadas a un hospital, donde se espera que sobrevivan.

El incidente ocurrió alrededor de las 9.50 hora local (13.50 GMT) en un andén del metro de Gran Central, una de las estaciones más grandes y concurridas de la ciudad, en pleno Manhattan.

La policía sigue investigando los hechos aunque, según la CNN, no tiene indicios que apunten a un atentado terrorista.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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