Aumenta a siete la cifra de muertos por brote de la enfermedad del legionario en Nueva York

Nueva York - Funcionarios de salud de la ciudad de Nueva York han descubierto una séptima muerte relacionada con un brote de la enfermedad del legionario en Central Harlem, donde más de 100 personas han sido diagnosticadas con la dolencia.

La última muerte se anunció el jueves. Los funcionarios dijeron que habían llegado a la conclusión de que la muerte de una persona con la enfermedad que murió antes de mediados de agosto está asociada con el grupo.

Las autoridades informaron que hasta el jueves 114 personas habían sido diagnosticadas con la enfermedad del legionario, mientras que seis personas están hospitalizadas.

La bacteria que causa la enfermedad del legionario se había descubierto en 12 torres de enfriamiento en 10 edificios, incluido un hospital administrado por la ciudad y una clínica de salud sexual, dijeron funcionarios de salud. Desde entonces, se han completado los esfuerzos de remediación en todas las torres de enfriamiento.

La enfermedad del legionario es un tipo de neumonía causada por la bacteria Legionella, que crece en agua tibia y se propaga a través de los sistemas de agua de los edificios. El brote de la ciudad se ha relacionado con torres de enfriamiento, que utilizan agua y un ventilador para enfriar edificios.

Las personas generalmente desarrollan síntomas (tos, fiebre, dolores de cabeza, dolores musculares y dificultad para respirar) entre dos días y dos semanas después de la exposición a la bacteria, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.