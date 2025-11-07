Auroras boreales podrían ser visibles en partes de Estados Unidos debido a tormentas solares

Nueva York— Las tormentas solares podrían traer auroras coloridas a varios estados del norte de Estados Unidos el jueves por la noche.

El sol emitió una enorme ráfaga de energía llamada eyección de masa coronal que actualmente se dirige a la Tierra, lo que provocó que los pronosticadores del clima espacial emitieran una fuerte alerta de tormenta geomagnética. Se espera que llegue entre el jueves por la noche y el viernes por la mañana.

El brillo de las auroras y la distancia hacia el sur a la que son visibles dependerán de cuándo llegue la ráfaga solar y cómo interactúe con la Tierra. Si el momento es el adecuado, es posible que las auroras “giren muy probablemente durante la noche”, dijo en un correo electrónico Shawn Dahl, pronosticador del clima espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés).

Las autoridades están monitoreando la situación, pero no anticipan interrupciones importantes en las señales de radio o de comunicaciones, dijo Dahl.

Las auroras podrían ser visibles, especialmente en áreas rurales más oscuras, en Alaska, Washington, Oregon, Idaho, Montana, Wyoming, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Minnesota, Iowa, Michigan, Wisconsin, Nueva York, Vermont, New Hampshire, Maine y partes del norte de Illinois, Indiana, Ohio, Pensilvania y Massachusetts.

La luna está actualmente cerca de la Tierra y brillante en el cielo, lo que podría dificultar la detección de auroras. Las auroras boreales podrían ser visibles también el viernes por la noche, dependiendo de la actividad solar.

Cómo ocurren las auroras boreales

El sol se encuentra en la fase máxima de su ciclo de actividad de 11 años, lo que hace que las exhibiciones de luces sean más comunes y generalizadas. Coloridas auroras boreales han decorado los cielos nocturnos en lugares inesperados y los expertos en clima espacial dicen que todavía habrá más auroras.

Las exhibiciones de auroras conocidas como las auroras boreales y australes son comúnmente visibles cerca de los polos, donde las partículas cargadas del sol interactúan con la atmósfera de la Tierra.

Los observadores del cielo están detectando las luces más adentro de Estados Unidos y Europa porque el sol está pasando por un cambio de imagen importante. Cada 11 años, sus polos intercambian lugares, causando giros y enredos magnéticos en el camino.

El año pasado, la tormenta geomagnética más fuerte en dos décadas azotó la Tierra, produciendo exhibiciones de luces en todo el hemisferio norte. Y poco después, una poderosa tormenta solar deslumbró a los observadores del cielo lejos del Círculo Ártico cuando luces danzantes aparecieron en lugares inesperados, incluyendo Alemania, el Reino Unido, Nueva Inglaterra y Nueva York.

Se espera que el brote activo del sol dure al menos hasta finales de este año, aunque cuándo alcanzará su punto máximo la actividad solar no se sabrá hasta meses después, según la NASA y la NOAA.

Las tormentas severas son capaces de alterar las comunicaciones de radio y GPS.

Cómo afectan a la Tierra

Las tormentas solares pueden traer más que luces coloridas a la Tierra.

Cuando partículas de rápido movimiento y plasma chocan contra el campo magnético de la Tierra, pueden interrumpir temporalmente la red eléctrica. El clima espacial también puede interferir con la radio del control del tráfico aéreo y los satélites en órbita.

En 1859, una severa tormenta solar provocó auroras tan al sur como Hawái e incendió las líneas de telégrafo en un evento raro. Y una tormenta solar de 1972 puede haber detonado minas marinas magnéticas de Estados Unidos frente a la costa de Vietnam.

Los expertos en clima espacial no pueden predecir una tormenta solar con meses de anticipación. En cambio, alertan a las partes relevantes para que se preparen en los días previos a que una explosión solar golpee la Tierra.

Cómo ver las auroras

Los pronósticos de auroras boreales se pueden encontrar en el sitio web del Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA o en una aplicación de pronóstico de auroras.

Considere observar las auroras en un área tranquila y oscura lejos de las luces de la ciudad. Los expertos recomiendan observar el cielo desde un parque local o nacional. Y consulte el pronóstico del tiempo porque las nubes pueden cubrir el espectáculo por completo.