Autor de tiroteo en sede de la NFL en Manhattan padecía de encefalopatía traumática crónica
Shane Tamura, de 27 años, realizó el ataque masivo en julio pasado
26 de septiembre de 2025 - 3:53 PM
26 de septiembre de 2025 - 3:53 PM
Nueva York—El hombre que mató a cuatro personas dentro de un edificio de oficinas de Manhattan este verano sufría de una enfermedad cerebral degenerativa, dijo el viernes un médico forense de la ciudad, confirmando el autodiagnóstico del pistolero.
Shane Tamura, de 27 años, tenía “evidencia diagnóstica inequívoca” de encefalopatía traumática crónica en etapa temprana, comúnmente conocida como CTE, según el médico forense de la ciudad de Nueva York.
Tamura, un trabajador de un casino de Las Vegas, llevó a cabo el tiroteo masivo el 28 de julio, rociando balas en el vestíbulo de un edificio de oficinas de Manhattan que alberga la sede de la NFL, a la que acusó de ocultar evidencia de la lesión cerebral.
Entre los muertos se encontraban un agente de policía, un guardia de seguridad y dos personas que trabajaban en empresas del edificio. Un empleado de la NFL resultó gravemente herido pero sobrevivió.
En una nota de tres páginas encontrada en su billetera, Tamura dijo que tenía encefalopatía traumática crónica, diagnosticable solo después de la muerte, e imploró a quienes lo encontraran: ‘Estudien mi cerebro’.
Entre sus quejas contra la NFL estaba la afirmación de que la liga antepuso sus ganancias a la seguridad de los jugadores al ocultar el daño que la CTE y el fútbol americano pueden causar.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: