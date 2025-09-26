Autor de tiroteo en sede de la NFL en Manhattan padecía de encefalopatía traumática crónica

Nueva York—El hombre que mató a cuatro personas dentro de un edificio de oficinas de Manhattan este verano sufría de una enfermedad cerebral degenerativa, dijo el viernes un médico forense de la ciudad, confirmando el autodiagnóstico del pistolero.

Shane Tamura, de 27 años, tenía “evidencia diagnóstica inequívoca” de encefalopatía traumática crónica en etapa temprana, comúnmente conocida como CTE, según el médico forense de la ciudad de Nueva York.

Tamura, un trabajador de un casino de Las Vegas, llevó a cabo el tiroteo masivo el 28 de julio, rociando balas en el vestíbulo de un edificio de oficinas de Manhattan que alberga la sede de la NFL, a la que acusó de ocultar evidencia de la lesión cerebral.

Video capta a Shane Tamura con rifle en NY.

Entre los muertos se encontraban un agente de policía, un guardia de seguridad y dos personas que trabajaban en empresas del edificio. Un empleado de la NFL resultó gravemente herido pero sobrevivió.

PUBLICIDAD

En una nota de tres páginas encontrada en su billetera, Tamura dijo que tenía encefalopatía traumática crónica, diagnosticable solo después de la muerte, e imploró a quienes lo encontraran: ‘Estudien mi cerebro’.