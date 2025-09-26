Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
26 de septiembre de 2025
88°ligeramente nublado
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Autor de tiroteo en sede de la NFL en Manhattan padecía de encefalopatía traumática crónica

Shane Tamura, de 27 años, realizó el ataque masivo en julio pasado

26 de septiembre de 2025 - 3:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Entre los muertos se encontraban un agente de policía, un guardia de seguridad y dos personas que trabajaban en empresas del edificio. Un empleado de la NFL resultó gravemente herido pero sobrevivió. (Yuki Iwamura)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York—El hombre que mató a cuatro personas dentro de un edificio de oficinas de Manhattan este verano sufría de una enfermedad cerebral degenerativa, dijo el viernes un médico forense de la ciudad, confirmando el autodiagnóstico del pistolero.

RELACIONADAS

Shane Tamura, de 27 años, tenía “evidencia diagnóstica inequívoca” de encefalopatía traumática crónica en etapa temprana, comúnmente conocida como CTE, según el médico forense de la ciudad de Nueva York.

Tamura, un trabajador de un casino de Las Vegas, llevó a cabo el tiroteo masivo el 28 de julio, rociando balas en el vestíbulo de un edificio de oficinas de Manhattan que alberga la sede de la NFL, a la que acusó de ocultar evidencia de la lesión cerebral.

Video capta a Shane Tamura con rifle en NY.
Video capta a Shane Tamura con rifle en NY.

Entre los muertos se encontraban un agente de policía, un guardia de seguridad y dos personas que trabajaban en empresas del edificio. Un empleado de la NFL resultó gravemente herido pero sobrevivió.

En una nota de tres páginas encontrada en su billetera, Tamura dijo que tenía encefalopatía traumática crónica, diagnosticable solo después de la muerte, e imploró a quienes lo encontraran: ‘Estudien mi cerebro’.

Entre sus quejas contra la NFL estaba la afirmación de que la liga antepuso sus ganancias a la seguridad de los jugadores al ocultar el daño que la CTE y el fútbol americano pueden causar.

Tags
Breaking NewsManhattanNueva YorkNFLTiroteos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 26 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: