Autoridades federales reportan 14 arrestos durante redada migratoria en Chinatown

Nueva York — Una operación de control de inmigración que provocó protestas espontáneas en Canal Street, en el sector Chinatown de Manhattan condujo al arresto de 14 personas, dijeron el miércoles las autoridades federales, incluidos varios manifestantes acusados de agredir u obstruir a los agentes.

Multitudes de neoyorquinos enojados rodearon a un grupo de agentes federales el jueves por la tarde después de que comenzaron a interrogar y detener a vendedores ambulantes en la concurrida franja comercial, conocida por sus bazares en las aceras y tiendas que venden productos de diseño falsificados.

Las redadas policiales destinadas a combatir la falsificación son relativamente frecuentes en Canal Street, pero la visión de docenas de agentes federales enmascarados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y otros agentes federales realizando arrestos provocó protestas instantáneas.

Activistas que se apresuraron al lugar se unieron a los transeúntes, muchos de los cuales parecían estar de camino a casa desde el trabajo, y gritaron a los agentes, en un momento dado bloqueando su vehículo. Agentes del ICE, la Patrulla Fronteriza y otras oficinas federales intentaron entonces despejar las calles, en algunos casos empujando a los manifestantes al suelo y amenazándolos con pistolas paralizantes o gas pimienta antes de detenerlos.

Nueve personas fueron arrestadas en la redada inicial de inmigración, según Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional. Cuatro personas más fueron arrestadas por presuntamente agredir a agentes federales del orden, dijo. Un quinto fue arrestado bajo la acusación de que había obstruido a la policía al bloquear una entrada de vehículos, dijo McLaughlin.

McLaughlin calificó la redada inicial como una operación “dirigida e impulsada por la inteligencia, centrada en la actividad delictiva relacionada con la venta de productos falsificados”. Dijo que algunas de las personas arrestadas por las autoridades habían sido acusadas previamente de delitos, entre ellos “robo, allanamiento de morada, violencia doméstica, agresión a las fuerzas del orden, falsificación, tráfico de drogas, posesión de drogas y falsificación”.

La redada se produjo después de que al menos dos personas influyentes conservadoras compartieran videos en X de hombres vendiendo bolsos en las aceras de Canal Street.

La operación de aplicación de la ley atrajo la condena de los dos demócratas en la carrera por la alcaldía de Nueva York.

Agentes federales caminan por Lafayette Street seguidos por manifestantes tras una redada de inmigración en Canal Street a través de Chinatown, el martes 21 de octubre de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Jake Offenhartz) (Jake Offenhartz)

“Una vez más, la administración de Donald Trump elige tácticas autoritarias que crean miedo, no seguridad. Debe parar”, dijo el asambleísta estatal Zohran Mamdani.

El exgobernador, Andrew Cuomo, de manera similar, dijo que se trataba “más de miedo que de justicia”.

Canal Street es famosa a nivel mundial como un lugar para comprar productos de diseño falsificados y pirateados, y las autoridades federales a menudo se asocian con el departamento de policía de la ciudad y las marcas de lujo en las medidas enérgicas destinadas a cerrar el comercio ilícito.

El alcalde Eric Adams, demócrata, dijo que el departamento de policía no participó en la redada del martes.