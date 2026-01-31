Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Avanza el diálogo para poner fin a la guerra en Ucrania: logran “productiva” reunión en Florida

El encuentro reunió a los emisarios de Donald Trump y Vladimir Putin

31 de enero de 2026 - 3:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una guardia de honor rinde homenaje a Ruslan Zhygunov, un militar ucraniano, quien murió en el frente cerca del pueblo de Rusyn Yar. (Evgeniy Maloletka)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - El emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el del Kremlin, Kiril Dmitriev, mantuvieron este sábado una “productiva” reunión en Estados Unidos para encontrar una salida al conflicto de Ucrania tras casi cuatro años de guerra.

RELACIONADAS

El encuentro tuvo lugar un día antes de que se celebre en Abu Dabi una segunda ronda de negociaciones a tres bandas entre delegaciones de Ucrania, Rusia y Estados Unidos.

“Hoy en Florida, el enviado especial ruso Kirill Dmitriev mantuvo reuniones productivas y constructivas como parte del esfuerzo de mediación de Estados Unidos para avanzar hacia una solución pacífica del conflicto ucraniano”, declaró Witkoff en un comunicado.

Además de Witkoff, la delegación estadounidense incluyó a Jared Kushner, yerno del presidente, Donald Trump; al secretario del Tesoro, Scott Bessent; y al asesor de la Casa Blanca Josh Gruenbaum.

“Nos sentimos alentados por esta reunión de que Rusia está trabajando para asegurar la paz en Ucrania”, agregó Witkoff.

Por su parte, Dmitriev confirmó en la red social X que tuvo una “reunión constructiva con la delegación estadounidense de paz”.

El emisario del presidente ruso, Vladímir Putin, detalló que hubo también “un debate productivo sobre el Grupo de Trabajo Económico entre Estados Unidos y Rusia”.

Está previsto que Abu Dabi acoja el domingo una segunda ronda de conversaciones a tres bandas, tras las celebradas la semana pasada, que supusieron las primeras negociaciones directas y públicas entre Kiev y Moscú.

Esta segunda ronda llega precedida por una tregua parcial en la que cesaron los ataques a la infraestructura energética de Ucrania.

Trump anunció el jueves que había pedido a Putin que detuviera durante una semana los ataques contra el sistema energético ucraniano por la ola de frío, algo que el Kremlin aceptó, aunque indicó que la tregua parcial concluiría este domingo.

Por su parte, el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, adelantó que Ucrania se sumaba a la tregua energética: “Si Rusia no ataca nuestro sistema energético, ya sea a la capacidad de generación o a cualquier otro elemento, nosotros no atacaremos su sistema energético”, dijo.

Este sábado el Ministerio de Defensa de Rusia informó solo de ataques a la intraestructura de transporte relacionada con las Fuerzas Armadas de Ucrania y tampoco asestó golpes a instalaciones energéticas en los días anteriores.

Tags
Breaking NewsDonald TrumpEstados UnidosRusiaVladimir PutinUcraniaVolodymyr Zelensky
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 31 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: