Brendan Carr, jefe de la Comisión Federal de Comunicaciones, bajo escrutinio

ABC retiró indefinidamente el programa nocturno del comediante Jimmy Kimmel el miércoles, horas después de que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), Brendan Carr, calificara sus comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk como “verdaderamente repugnantes”.

Carr es un comisionado de la FCC desde hace mucho tiempo, nombrado presidente por el entonces presidente Donald Trump en noviembre. En los meses transcurridos desde entonces, ha puesto en marcha investigaciones sobre las noticias de ABC, CBS y NBC.

“Los estadounidenses ya no confían en los medios de comunicación nacionales tradicionales para informar de forma completa, precisa e imparcial. Es hora de un cambio”, dijo Carr en julio, después de que la FCC aprobara la fusión de Paramount, propietaria de CBS, con Skydance por $8,000 millones.

Aquí hay algunas cosas que debe saber sobre Carr:

Carr es un comisionado de la FCC desde hace mucho tiempo. La FCC regula la radiodifusión, las telecomunicaciones y la banda ancha.

Carr ya era miembro de la comisión desde hacía mucho tiempo y anteriormente se desempeñó como asesor general de la FCC. Fue confirmado por unanimidad por el Senado tres veces, y tanto Donald Trump como el presidente Joe Biden lo nominaron para la comisión.

Antes de unirse a la comisión como miembro del personal en 2012, trabajó como abogado en Wiley Rein LLP y fue secretario en el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos.

Más recientemente, ha adoptado las ideas de Trump sobre las redes sociales y la tecnología. Escribió una sección dedicada a la FCC en “Project 2025”, un amplio plan para desmantelar la fuerza laboral federal y reestructurar las agencias federales en una segunda administración de Trump, producido por la conservadora Heritage Foundation. Trump ha afirmado que no sabía nada sobre el proyecto, pero muchos de sus temas se han alineado con sus declaraciones.

La FCC se enfrenta a las cadenas de radiodifusión

En marzo, Carr dijo que estaba abriendo una investigación sobre Walt Disney Co. y ABC para ver si están “promoviendo formas invidiosas de discriminación DEI”. También abrió investigaciones separadas sobre las noticias de CBS y NBC.

Hablando sobre la situación de Kimmel en Fox News el miércoles, dijo que las emisoras con licencias de la FCC tienen “una obligación única de operar en el interés público. Y a lo largo de los años, la FCC se alejó de hacer cumplir esa obligación de interés público. No creo que estemos mejor como país por ello”.

En julio, elogió la fusión Paramount-Skydance como una oportunidad para aportar más equilibrio a CBS, “que alguna vez fue histórica”.

La aprobación de la fusión por parte de la FCC se produjo después de meses de agitación en torno a la batalla legal de Trump con el programa “60 Minutes” de CBS. Ante el espectro de que la administración de Trump bloqueara el acuerdo, Paramount acordó un arreglo de $16 millones con el expresidente.

CBS anunció entonces que cancelaba “Late Show” de Stephen Colbert pocos días después de que el comediante criticara duramente el acuerdo al aire. Paramount citó razones financieras, pero grandes nombres tanto dentro como fuera de la empresa han cuestionado esos motivos.

Poco antes de que la FCC aprobara la fusión, Paramount acordó contratar a un defensor del pueblo en CBS News para investigar las quejas de parcialidad política. El puesto fue para Kenneth Weinstein, exjefe de un grupo de expertos conservador que ha hecho varias donaciones a causas republicanas, incluida la campaña de 2024 de Donald Trump.

Carr se enfrenta a Kimmel

El miércoles, Carr dijo que Kimmel parecía estar haciendo un esfuerzo intencional para engañar al público al insinuar que el asesino del activista conservador Kirk era un partidario de derecha de Trump. Calificó los comentarios de Kimmel sobre la muerte de Kirk como “verdaderamente repugnantes” y dijo que su agencia tiene un caso sólido para responsabilizar a Kimmel, ABC y Disney por difundir información errónea.

Kirk, un destacado podcaster conservador, fue asesinado a tiros la semana pasada durante una aparición en un campus universitario en Utah.

Kimmel hizo varios comentarios sobre la reacción a la muerte de Kirk la semana pasada en “Jimmy Kimmel Live”, incluyendo que “muchos en la tierra de MAGA están trabajando muy duro para capitalizar el asesinato de Charlie Kirk”.

“Este es un tema muy, muy serio en este momento para Disney”, dijo Carr en el pódcast de Benny Johnson. “Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Estas empresas pueden encontrar formas de tomar medidas sobre Kimmel o habrá trabajo adicional para la FCC en el futuro”.

Los líderes demócratas de la Cámara de Representantes pidieron el jueves la renuncia de Carr y lo acusaron de “intimidar” a ABC para que suspendiera a Kimmel.