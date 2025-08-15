Opinión
15 de agosto de 2025
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Brote de legionelosis en Nueva York: muere una cuarta persona

Ha enfermado a decenas de personas desde que comenzó a finales de julio en Central Harlem

15 de agosto de 2025 - 9:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta imagen de microscopio de 1978 proporcionada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades muestra la bacteria de la legionela, que causa la enfermedad neumónica de la legionelosis. ( (Francis Chandler)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York— Una cuarta persona ha muerto en relación con un brote de la enfermedad del legionario en la ciudad de Nueva York, dieron a conocer el jueves las autoridades de salud al informar que algunas torres de enfriamiento que dieron positivo para la bacteria se encuentran en edificios administrados por la ciudad.

El brote en Central Harlem ha enfermado a decenas de personas desde que comenzó a finales de julio. Según el Departamento de Salud, 17 personas fueron hospitalizadas hasta el jueves.

Las autoridades de salud informaron que la bacteria que causa la enfermedad del legionario se había descubierto en 12 torres de enfriamiento de 10 edificios, incluyendo un hospital y una clínica de salud sexual administrados por la ciudad. Se han completado los esfuerzos de remediación en 11 de las torres de enfriamiento, y se requiere que la remediación de la última torre se complete el viernes.

La enfermedad del legionario es un tipo de neumonía causada por la bacteria Legionella, que crece en agua tibia y se propaga a través de los sistemas de agua de los edificios. El brote de la ciudad ha sido vinculado a torres de enfriamiento, que utilizan agua y un ventilador para enfriar los edificios.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las personas generalmente desarrollan síntomas, como tos, fiebre, dolores de cabeza, dolores musculares y dificultad para respirar, entre dos días y dos semanas después de la exposición a la bacteria.

La doctora Michelle Morse, comisionada de salud interina de la ciudad, dijo que los nuevos casos en el brote de Central Harlem han comenzado a disminuir “lo que indica que las fuentes de la bacteria han sido contenidas”. Instó a las personas que viven o trabajan en el área a contactar a un proveedor de atención médica si desarrollan síntomas similares a los de la gripe.

Tags
Breaking NewsNueva YorkEnfermedades
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
