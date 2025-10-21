Buscan en Nueva York a una mujer vinculada con el abandono de una bebé en Penn Station

Nueva York — La policía de la ciudad de Nueva York publicó el martes imágenes de una mujer a la que busca para interrogarla después de que una niña recién nacida con el cordón umbilical aún adherido fuera abandonada en una concurrida estación de metro del centro de Manhattan.

La bebé fue abandonada el lunes en un pasillo de la estación de metro 34th Street-Penn Station durante la hora pico de la mañana, que suele estar abarrotada. La parada de metro está conectada al complejo más amplio de Penn Station, el centro ferroviario más transitado del país, que se encuentra debajo del estadio Madison Square Garden.

Las autoridades están pidiendo la ayuda del público para identificar a la mujer, a la que se ve en un videoclip de 2 segundos de una cámara de seguridad en una acera de la ciudad llevando algo que parece estar envuelto en un bulto y sosteniéndolo como si alguien sostuviera a un bebé. La policía lo califica como un caso de ’poner en peligro el bienestar de un niño’.

La bebé fue encontrada sola y envuelta en una manta, dijo la policía. Fue trasladada a un hospital para una evaluación y figura en condición estable.

La policía dijo que recibió informes de que una persona no identificada dejó al bebé en la estación y huyó. Los funcionarios acordonaron una sección del pasillo y una escalera con cinta amarilla después.

“Lo llamo el ’Milagro en la calle 34′”, dijo a los periodistas Demetrius Crichlow, presidente de New York City Transit, aludiendo a la clásica película navideña.