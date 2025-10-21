Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
21 de octubre de 2025
87°bruma
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Buscan en Nueva York a una mujer vinculada con el abandono de una bebé en Penn Station

La recién nacida fue encontrada el lunes en un pasillo de la estación durante la hora pico de la mañana

21 de octubre de 2025 - 12:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Buscan mujer por abandonar bebé en NY. Video vigilancia capta a la sospechosa.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York — La policía de la ciudad de Nueva York publicó el martes imágenes de una mujer a la que busca para interrogarla después de que una niña recién nacida con el cordón umbilical aún adherido fuera abandonada en una concurrida estación de metro del centro de Manhattan.

RELACIONADAS

La bebé fue abandonada el lunes en un pasillo de la estación de metro 34th Street-Penn Station durante la hora pico de la mañana, que suele estar abarrotada. La parada de metro está conectada al complejo más amplio de Penn Station, el centro ferroviario más transitado del país, que se encuentra debajo del estadio Madison Square Garden.

Las autoridades están pidiendo la ayuda del público para identificar a la mujer, a la que se ve en un videoclip de 2 segundos de una cámara de seguridad en una acera de la ciudad llevando algo que parece estar envuelto en un bulto y sosteniéndolo como si alguien sostuviera a un bebé. La policía lo califica como un caso de ’poner en peligro el bienestar de un niño’.

La bebé fue encontrada sola y envuelta en una manta, dijo la policía. Fue trasladada a un hospital para una evaluación y figura en condición estable.

La policía dijo que recibió informes de que una persona no identificada dejó al bebé en la estación y huyó. Los funcionarios acordonaron una sección del pasillo y una escalera con cinta amarilla después.

“Lo llamo el ’Milagro en la calle 34′”, dijo a los periodistas Demetrius Crichlow, presidente de New York City Transit, aludiendo a la clásica película navideña.

Nueva York tiene una ley que permite a un padre entregar a un recién nacido de hasta 30 días en un hospital o en una estación de policía o de bomberos con personal sin temor a ser procesado.

Tags
Breaking NewsNueva York
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 21 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: