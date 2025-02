Casi el 40% de los contratos federales que el gobierno de Donald Trump afirma haber cancelado como parte de su programa emblemático de reducción de costes no se espera que ahorren dinero al gobierno, según los propios datos del ejecutivo.

El Departamento de Eficiencia Gubernamental, dirigido por Elon Musk, publicó la semana pasada una lista inicial de 1,125 contratos cancelados en las últimas semanas en todo el gobierno federal. Los datos publicados en el “Muro de Recibos” de DOGE muestran que más de un tercio de las cancelaciones de contratos, 417 en total, no se espera que generen ahorros.

“Es como confiscar munición usada después de que ha sido disparada cuando no queda nada en ella. No logra ningún objetivo político”, dijo Charles Tiefer, un profesor de derecho retirado de la Universidad de Baltimore y experto en la ley de contratación gubernamental. “El hecho de que estén terminando tantos contratos sin sentido, obviamente no logra nada en términos de ahorro de dinero”.