La actriz Lindsay Lohan; los raperos Akon (Aliaune Thiam), Ne-yo (Shaffer Smith) y Lil Yachty (Miles Parks McCollum); la personalidad de YouTube e “inversionista residente” Jake Paul y la actriz de vídeos para adultos Michele Mason (Kendra Lust) alcanzaron acuerdos con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) tras ser acusados de promocionar las criptodivisas Tronix (TRX) y BitTorrent (BTT) sin revelar que fueron compensados económicamente por dichas acciones.

Paul, quien reside en Dorado, es beneficiario de decretos bajo la Ley 60 (Código de Incentivos). Fueron acusados, además, el también rapero Soulja Boy (DeAndre Cortez Way) y el cantante Austin Mahone. Lohan, Akon, Ne-yo, Paul, Lil Yachty y Mason acordaron pagar sobre $400,000 (entre penalidades, intereses y el repago de las ganancias obtenidas de manera ilegal) para resolver las reclamaciones de la SEC, indicó la agencia en el comunicado.

Soulja Boy y Mahone, de momento, no han transado con la SEC.

Los cargos radicados contra las ocho celebridades forman parte de una denuncia sometida hoy, miércoles, por la SEC contra el empresario de criptomonedas Justin Sun y sus empresas Tron Foundation Limited, BitTorrent Foundation, Ltd., y Rainberry, Inc. Sun fue imputado de ofrecer y vender las divisas digitales Tronix (TRX) y BitTorrent (BTT) sin registrarlas y fraude mediante la manipulación del valor de dichas criptomonedas.

“La denuncia de la SEC, presentada en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, alega que Sun y sus empresas (Tron Foundation Limited, BitTorrent Foundation Ltd. y Rainberry Inc. (anteriormente BitTorrent), ofrecieron y vendieron TRX y BTT como inversiones a través de múltiples ‘programas de recompensa’ no registrados, que dirigían a las partes interesadas (incluyendo a las ocho celebridades acusadas) a promocionar las monedas en las redes sociales, dirigir a personas interesadas a acceder chats de Telegram y Discord afiliados a Tron, y a crear cuentas en BitTorrent, todo a cambio de recibir criptomonedas TRX y BTT. Las celebridades no informaron a sus usuarios que fueron compensados en TRX y BTT por promocionar las criptodivisas”, resaltó la SEC en el escrito.

La querella, además, alega que Sun y sus empresas realizaron múltiples airdrops (enviar pequeñas sumas de las criptodivisas TRX y BTT a las carteras digitales de usuarios activos en el blockchain, ya sea gratuitamente o a cambio de recibir un servicio) mensuales a inversionistas, incluyendo personas en los Estados Unidos, quienes luego compraron TRX y BTT en carteras digitales Tron o en plataformas de intercambio participantes, todo en violación de la Sección 5 de la Ley de Valores.

Además, la denuncia sostiene que Sun violó diversas leyes contra el fraude y la manipulación de mercados al ejecutar un esquema para inflar el volumen de compra y venta de TRX en mercados secundarios. Desde abril de 2018 hasta febrero de 2019, Sun, supuestamente, ordenó a sus empleados a llevar a cabo sobre 600,000 transacciones de TRX entre dos cuentas en una plataforma de criptodivisas bajo el control del empresario.

La agencia federal sostiene que entre 4.5 y 7.4 millones de transacciones con TRX fueron registradas a diario durante el periodo de tiempo antes mencionado, y que Sun proveyó las criptomonedas TRX necesarias para llevar a cabo las compras y ventas. Sun también, supuestamente, vendió TRX en mercados secundarios y generó ganancias de sobre $31 millones.

“Este caso demuestra nuevamente el alto riesgo que enfrentan los inversores cuando se ofrecen y venden valores de criptodivisas sin la divulgación adecuada. Como se alega, Sun y sus empresas no solo se dirigieron a los inversionistas estadounidenses en sus ofertas y ventas no registradas, generando millones en ingresos ilegales a expensas de los inversionistas, sino que también coordinaron el comercio de lavado en una plataforma comercial no registrada para crear la apariencia engañosa de comercio activo en TRX. Sun indujo aún más a los inversores a comprar TRX y BTT organizando una campaña promocional en la que él y sus promotores famosos ocultaron el hecho de que a las celebridades se les pagaba por sus tuits”, expresó el presidente de la SEC, Gary Gensler.

Por otro lado, el director de la División de Cumplimiento de la SEC, Gurbir S. Grewal, aseguró que en los casos sobre la protección de los inversores no pueden ser neutrales.

“Sun pagó a celebridades con millones de seguidores en las redes sociales para promocionar las ofertas no registradas, mientras les ordenaba específicamente que no revelaran su compensación. Esta es la misma conducta contra la que las leyes federales de valores fueron diseñadas para proteger, independientemente de las etiquetas que Sun y otros usaron”, añadió.

En octubre del año pasado, la SEC multó a Kim Kardashian por más de $1 millón por promocionar criptomonedas en Instagram sin revelar que recibió una remuneración. Otras celebridades que fueron multadas por ejecutar esta misma acción fueron el exboxeador Floyd Mayweather, Jr., y el productor y rapero DJ Khaled, en el 2018, y el actor Steven Segal, en el 2020.