Coches y otros artículos para bebés serán más caros y difíciles de hallar en Estados Unidos por aranceles

No siempre fue así. Cuando el CEO de Munchkin Inc., Steven Dunn , fundó su empresa en 1991, fabricaba biberones en California con piezas de Nueva Jersey . Pero con los años, los fabricantes que utilizaba cerraron y el costo de hacer negocios en Estados Unidos se disparó. Ahora, alrededor del 60% de los 500 productos de Munchkin, desde una taza para sorber de $5 hasta un coche Night Owl con faros de $254, se fabrican en China.

Múltiples marcas y empresas de productos para bebés contactadas por The Associated Press no respondieron o dijeron que no estaban comentando sobre los aranceles, incluyendo Graco, Chicco, Britax, Nuna, Dorel Juvenile, UppaBaby, Evenflo y Bugaboo.