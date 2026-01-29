“Crueldad y muerte”: líderes religiosos en Miami alzan la voz contra las acciones de ICE

Miami - Más de 15 sacerdotes y 100 activistas realizaron una procesión hacia un tribunal migratorio en Miami mientras los líderes religiosos, en particular católicos, alzan cada vez más la voz en Estados Unidos para denunciar la “crueldad” y muertes cometidas por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Curas y feligreses protestaron con rezos frente a la Corte de Inmigración de Miami, en el centro de la ciudad, para denunciar la muerte de 32 migrantes bajo custodia del ICE en 2025 y seis más en lo que va de 2026, además de Renee Good y Alex Pretti, ciudadanos estadounidenses abatidos por agentes migratorios en Minesota.

“Estamos experimentado el devastador impacto de la políticas migratorias inhumanas en los miembros de nuestra comunidad, amigos y familiares, incluyendo la pérdida de vida. Recordamos en particular a Renee Good y Alex Pretti”, exclamó Brian Strassburger, padre jesuita de Brownsville, ciudad en la frontera de Texas con México.

Los manifestantes recorrieron las calles del centro de la ciudad tras una misa bilingüe en la Iglesia Gesu, la parroquia católica más antigua de Miami, con pancartas como “¡No están solos!”, “Los refugiados e inmigrantes son bienvenidos aquí” y “Jesús era un refugiado y le diste la bienvenida”.

Tristeza e indignación en Minneapolis: exigen justicia tras la muerte de Alex Pretti. Manifestantes corean y golpean cubos de basura mientras permanecen detrás de una barricada improvisada durante una protesta en respuesta a la muerte de Alex Pretti, de 37 años, abatido mortalmente por un agente de la Patrulla Fronteriza, el sábado.

El recorrido culminó en la corte de inmigración junto al río Miami, donde, según recordó Strassburger, se han reportado casos de “hombres enmascarados” que esposan y detienen a migrantes después de sus audiencias.

“Venimos aquí pidiendo a Dios que nos dé la gracia y el valor de defender los derechos y la dignidad de todas las personas contra la crueldad y la deshumanización porque somos una sola familia humana”, expresó el cura.

Los sacerdotes defienden a los migrantes

El rol de los líderes religiosos en la defensa de los migrantes ha adquirido renovada visibilidad tras la polémica en Minesota, donde grupos religiosos denunciaron el arresto de más de 100 miembros del clero en una protesta contra las deportaciones el viernes pasado en el aeropuerto de Saint Paul-Mineápolis (MSP).

Además, los curas recordaron ahora que la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) emitió un mensaje en noviembre pasado para expresar su “clima de temor y ansiedad ante las prácticas de perfilamiento y la aplicación de las leyes migratorias” durante la Administración del presidente Donald Trump.

Ellie Hidalgo, codirectora del grupo religioso Discerning Deacons, señaló a EFE que los católicos deben alzar la voz por los migrantes porque “se tiene que defender esos derechos y los valores de Jesús”.

“Nos preocupa mucho que los valores cristianos que han sido fundamentales en este país ya no se están viviendo. Mi camisa dice: ‘Fui extranjero y me diste la bienvenida’. Jesús decía: ‘ame a su prójimo como a uno mismo’. Estos son valores principales”, comentó.

Denuncias también en Miami

La procesión refleja el creciente descontento nacional por el despliegue migratorio de Minesota, las muertes de Good y Pretti en Mineápolis y las manifestaciones contra los agentes federales, acusados de abusar del uso de la fuerza en sus operativos.

Pero los manifestantes alertaron de que también hay denuncias de abusos en Florida, donde el gobernador Ron DeSantis culpó este lunes a su homólogo de Minesota, Tim Walz, de la violencia en Mineápolis, además de reafirmar el apoyo de su estado a ICE y presumir del arresto de 20,000 migrantes en los últimos nueve meses.