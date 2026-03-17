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Crujido de mosquetes y eco de tambores en el 250 aniversario de la evacuación británica de Boston

Los actores honran la victoria colonial del Día de la Evacuación en esa ciudad

17 de marzo de 2026 - 2:18 PM

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Augustine Chapel and Cemetery en South Boston, el martes 17 de marzo de 2026, antes de disparar mosquetes durante las conmemoraciones del Día de la Evacuación que marcan el 250 aniversario de la retirada británica de Boston. (Leah Willingham)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Boston- Reactores con abrigos militares del siglo XVIII y sombreros de tricornio llenaron el martes los bancos de una de las iglesias católicas más antiguas del país antes de disparar mosquetes fuera y marchar por las calles del barrio, marcando el 250 aniversario del día en que las fuerzas británicas evacuaron la ciudad.

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Hombres, caballos e incluso ganado se desplazaban por las colinas de South Boston en medio del viento matutino, mientras los residentes observaban desde las azoteas, algunos en pijama y envueltos en mantas, que parecían haberse despertado con el sonido de tambores y gaitas.

El Día de la Evacuación conmemora el 17 de marzo de 1776, cuando las tropas británicas se retiraron de Boston tras meses de asedio por parte de las fuerzas coloniales. El avance se produjo cuando el general George Washington fortificó Dorchester Heights con artillería traída de Fort Ticonderoga por el coronel Henry Knox, lo que dio al Ejército Continental una ventaja estratégica sobre el puerto y forzó la evacuación británica.

Manifestantes en Los Ángeles ignoraron el calor abrasante y se lanzaron a las calles para repudiar las políticas de la administración del presidene Donald Trump. Cientos de manifestantes utilizaron la importante fecha para mostrar su descontento con las políticas migratorias de Trump, que provocaron hace unas semanas un choque entre ciudadanos y miembros de la Guardia Nacional de California, activados por Casa Blanca.Miles de personas se congregaron en Washington D. C. para presenciar la acostumbrada celebración presidencial del 4 de julio con sus exuberantes fuegos artificiales.
1 / 46 | Protestas, celebraciones, mucho calor y aeropuertos congestionados: así se pasó el 4 de julio en Estados Unidos. Manifestantes en Los Ángeles ignoraron el calor abrasante y se lanzaron a las calles para repudiar las políticas de la administración del presidene Donald Trump. - Jill Connelly

La evacuación supuso la primera gran victoria del Ejército Continental en la Guerra de la Independencia, poniendo fin a 11 meses de asedio de Boston y asegurando la ciudad para la causa estadounidense.

La ceremonia del martes comenzó en la Capilla y Cementerio de San Agustín, donde los participantes se reunieron para la misa antes de formar una procesión que se desplazó por South Boston hacia Dorchester Heights, la colina donde las fuerzas coloniales situaron la artillería con vistas al puerto.

Ronald White, de Milton, vestido con un atuendo colonial, se situó entre una fila de recreadores que disparaban réplicas de mosquetes en el cementerio de la iglesia tras la misa y dijo que el aniversario tiene un significado personal.

Miembro de los Hijos de la Revolución Americana de New Hampshire, su linaje se remite a un antepasado que luchó en la guerra. El martes se le llenaron los ojos de lágrimas al hablar de lo inspirados que se sienten por los fundadores de la nación.

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