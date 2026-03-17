Crujido de mosquetes y eco de tambores en el 250 aniversario de la evacuación británica de Boston

Boston- Reactores con abrigos militares del siglo XVIII y sombreros de tricornio llenaron el martes los bancos de una de las iglesias católicas más antiguas del país antes de disparar mosquetes fuera y marchar por las calles del barrio, marcando el 250 aniversario del día en que las fuerzas británicas evacuaron la ciudad.

Hombres, caballos e incluso ganado se desplazaban por las colinas de South Boston en medio del viento matutino, mientras los residentes observaban desde las azoteas, algunos en pijama y envueltos en mantas, que parecían haberse despertado con el sonido de tambores y gaitas.

El Día de la Evacuación conmemora el 17 de marzo de 1776, cuando las tropas británicas se retiraron de Boston tras meses de asedio por parte de las fuerzas coloniales. El avance se produjo cuando el general George Washington fortificó Dorchester Heights con artillería traída de Fort Ticonderoga por el coronel Henry Knox, lo que dio al Ejército Continental una ventaja estratégica sobre el puerto y forzó la evacuación británica.

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La evacuación supuso la primera gran victoria del Ejército Continental en la Guerra de la Independencia, poniendo fin a 11 meses de asedio de Boston y asegurando la ciudad para la causa estadounidense.

La ceremonia del martes comenzó en la Capilla y Cementerio de San Agustín, donde los participantes se reunieron para la misa antes de formar una procesión que se desplazó por South Boston hacia Dorchester Heights, la colina donde las fuerzas coloniales situaron la artillería con vistas al puerto.

Ronald White, de Milton, vestido con un atuendo colonial, se situó entre una fila de recreadores que disparaban réplicas de mosquetes en el cementerio de la iglesia tras la misa y dijo que el aniversario tiene un significado personal.