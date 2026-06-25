Cuando una corriente de resaca te arrastre mar adentro, intenta no entrar en pánico

San Diego— Para una persona a la que una corriente de resaca está arrastrando mar adentro, la frase “no entrar en pánico” puede resultar difícil de seguir, aunque sea precisamente lo que debería hacer. Pero los socorristas afirman que no solo hay que relajarse, sino también ponerse boca arriba y flotar para salir del peligro.

Las corrientes de resaca son uno de los mayores peligros en las costas y son la causa de la mayoría de los rescates que se producen cada año en las playas. Aproximadamente 100 personas mueren ahogadas al año a causa de este tipo de corrientes en las playas de Estados Unidos, según la United States Lifesaving Association, una asociación de socorristas. Y más del 80% de los rescates anuales en las playas están relacionados con las corrientes de resaca.

En lo que va de año, al menos 21 personas han fallecido a causa de las corrientes de resaca en aguas del país, según el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

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Aquí hay algunas cosas que conviene saber sobre estas corrientes:

Las corrientes de resaca pueden ser difíciles de detectar

Este tipo de corrientes son columnas estrechas de agua que fluyen rápidamente, alejándose de la playa. No arrastran a los bañistas bajo el agua, pero pueden llevarlos a una distancia considerable de la orilla.

«Una corriente de resaca es como un río que se adentra en el mar», explicó Charlie Knight, teniente de Seguridad Marítima del servicio de salvamento de San Diego. “Así que, cuando las olas llegan a la playa, el agua tiene que ir a algún sitio. Y para eso se necesitan estos pequeños canales de salida, que llamamos corrientes de resaca, para devolver toda esa agua al océano”.

1 / 10 | FOTOS: Las playas más peligrosas de Puerto Rico. Playa Ballena, Guánica. - Jorge A Ramirez Portela 1 / 10 FOTOS: Las playas más peligrosas de Puerto Rico Playa Ballena, Guánica. Jorge A Ramirez Portela Compartir

Los puntos bajos a lo largo de la playa, o las zonas cercanas a los rompeolas o muelles, suelen ser donde se forman las corrientes de resaca. Pueden estar relacionadas con un tiempo tormentoso, pero a veces también se producen en días soleados. Pueden ser difíciles de detectar porque el agua en la superficie suele parecer tranquila.

La corriente puede alcanzar una velocidad de hasta 8 pies por segundo, más rápido de lo que puede nadar incluso un buen nadador, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

Es casi imposible luchar contra las corrientes de resaca

El consejo más habitual de los equipos de rescate en las playas y de los meteorólogos es «ponerse boca arriba, flotar y dejarse llevar». Ponerse boca arriba para flotar ayuda a mantener la calma, ahorra energía y mantiene las vías respiratorias despejadas mientras el nadador es arrastrado por la corriente de resaca.

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Es casi imposible nadar directamente contra la corriente. Muchos bañistas que se ven arrastrados por una de ellas se agotan intentando volver a la playa, según señalan los socorristas.

“La gente tiende a entrar en pánico cuando no puede volver a la playa, y ahí es cuando surgen los problemas”, advirtió Knight. “Así que, si te ves atrapado en una corriente de resaca, lo más importante es no entrar en pánico, mantener la calma, ponerte boca arriba, flotar y dejar que la corriente de resaca te saque de allí”.

Una vez que la corriente se disipa, puede dejar al nadador en aguas más profundas. Los socorristas recomiendan levantar un brazo para pedir ayuda.

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Presta atención a las banderas que advierten de la presencia de corrientes de resaca

Se utilizan banderas de distintos colores para advertir a los bañistas de diversos peligros.

El rojo significa peligro alto, el amarillo indica una amenaza moderada y el verde, peligro bajo. También hay un color morado para la fauna marina peligrosa, como las medusas, y un doble rojo cuando una playa está cerrada por cualquier motivo.

El SNM publica en su página web los riesgos de corrientes de resaca a lo largo de las costas, y ha desarrollado un modelo informático capaz de predecir cuándo se dan las condiciones que podrían provocar su formación —con hasta seis días de antelación— para las costas del este y del golfo de México, Puerto Rico, Hawái y Guam.

Si es posible, lo mejor es nadar cerca de un puesto de socorristas.

Qué hacer cuando se ve a un nadador en una corriente de resaca

Las autoridades advierten de que puede ser peligroso intentar rescatar a alguien atrapado en una corriente de resaca. A menudo, las personas que intentan realizar el rescate pueden verse en apuros ellas mismas.