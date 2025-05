¿Cuánto cuesta?: en venta la casa de la infancia del papa León XIV

En el suburbio de Dolton, al sur de Chicago , salió al mercado una propiedad única en su tipo. No se trata simplemente de una casa remodelada de tres dormitorios: es el hogar donde paso su infancia Robert Francis Prevost , hoy conocido como el papa León XIV , el primer pontífice estadounidense en la historia de la Iglesia católica . La venta no solo representa una oportunidad inmobiliaria, sino también un vínculo tangible con la vida de una de las figuras religiosas más importantes del mundo hoy.

En Illinois: una casa común con un legado extraordinario

“Al principio no lo creí, no lo podía creer porque no había visto las noticias”, reveló Budzik. Pero tras una avalancha de llamadas e interés mediático, entendió la magnitud de lo ocurrido. Durante algunos días, el vendedor consideró convertir la propiedad en un sitio histórico, restaurarla como era en los años en que el papa vivió allí o incluso declararla monumento. Sin embargo, finalmente optó por una subasta privada, que permanecerá abierta hasta el 18 de junio. Según la publicación en el sitio Realtor, el vendedor “puede aceptar o rechazar cualquier oferta en cualquier momento”.