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Cuatro personas resultan heridas de bala en un barrio a una milla de la Casa Blanca

Por el momento no se conocen más detalles, ni los lugares exactos

12 de noviembre de 2026 - 10:10 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las calles de los alrededores también se cerraron al tráfico durante una operación policial a gran escala. (Alex Brandon)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Cuatro personas resultaron heridas de bala en la madrugada del jueves en un barrio de moda de Washington D. C., a poca distancia a pie de la Casa Blanca, según informó la policía, que se desplazó a varios lugares.

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Los tiroteos han tenido lugar en Logan Circle, a aproximadamente una milla al norte de la Casa Blanca. Por el momento no se conocen más detalles, ni siquiera los lugares exactos, según ha declarado el agente de policía Nathan Clarke.

La policía instó a la población a evitar la zona de la manzana 1500 de la calle 15, donde se encuentran un gimnasio VIDA, la iglesia episcopal de San Lucas y varias viviendas, y que está a la vuelta de la esquina de un supermercado Whole Foods. Gran parte de la manzana quedó acordonada. Las escuelas cercanas al lugar de los hechos fueron cerradas por motivos de seguridad.

Las calles de los alrededores también se cerraron al tráfico durante una operación policial a gran escala. La Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) informó de que había enviado agentes al lugar para prestar ayuda.

A principios de agosto de 2025, un antiguo miembro del Departamento de Eficiencia Gubernamental del presidente Donald Trump fue agredido la madrugada de un domingo en el barrio de Logan Circle por un grupo de adolescentes que intentaban robarle el coche a él y a una mujer, según informaron las autoridades.

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Breaking NewsTiroteosCasa Blanca
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