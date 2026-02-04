Opinión
Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Delcy Rodríguez aboga por superar diferencias con Estados Unidos tras un mes del arresto de Maduro

Nicolás Maduro permanece en una cárcel de Estados Unidos y está acusado de cuatro cargos federales

4 de febrero de 2026 - 10:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El pasado 5 de enero, dos días después de la captura de Maduro, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada del país y ha implementado una serie de medidas que, asegura, fueron decisión del mandatario. (Ariana Cubillos)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, abogó este martes por superar las diferencias con Estados Unidos, cuando se cumple un mes del ataque del país norteamericano en Caracas y estados aledaños, una operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“Tenemos que trabajar con esfuerzo, tenemos que trabajar con respeto”, manifestó Delcy Rodríguez, en compañía de su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, en una transmisión del canal estatal VTV.

En este sentido, la mandataria encargada apostó por “construir una agenda de trabajo” con Estados Unidos desde las “diferencias” y aseguró que los venezolanos apuestan a que “las controversias, las divergencias” con el país norteamericano se resuelvan a través del “diálogo político y el diálogo diplomático”.

“Ese debe ser el camino: el respeto, el respeto a la legalidad internacional, el respeto interpersonal”, indicó Delcy Rodríguez, quien mencionó que “históricamente hay muchos vínculos” entre Venezuela y Estados Unidos.

Delcy Rodríguez fue investida el lunes 5 de enero como presidenta encargada de Venezuela ante la ausencia de Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa por Estados Unidos en una operación militar. Una foto de distribución hecha por el Palacio de Miraflores que muestra al ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López; al ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello; a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez; y al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en Caracas, Venezuela, 5 de enero de 2026.Tras ascender a Rodríguez a vicepresidenta en 2018, Maduro le otorgó control sobre amplios sectores de la economía petrolera venezolana.
1 / 14 | ¿Quién es Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela?. Delcy Rodríguez fue investida el lunes 5 de enero como presidenta encargada de Venezuela ante la ausencia de Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa por Estados Unidos en una operación militar. - The Associated Press

Maduro permanece en una cárcel de Estados Unidos y está acusado de cuatro cargos federales, entre ellos, conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, y colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.

El pasado 5 de enero, dos días después de la captura de Maduro, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada del país y ha implementado una serie de medidas que, asegura, fueron decisión del mandatario.

Rodríguez inició un proceso “exploratorio” para retomar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, se acordó la venta de petróleo a ese país y, además, impulsó una reforma a la ley orgánica de hidrocarburos para atraer inversiones privadas y extranjeras a este sector.

