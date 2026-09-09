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Demandan a Amazon por el accidente de un avión de carga que dejó cinco muertos en Miami

La esposa de uno de los fallecidos, que murió cuando una camioneta fue impactada durante el incidente, radicó el recurso

9 de septiembre de 2026 - 2:16 PM

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Un avión de carga de Amazon se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) este lunes, 7 de septiembre de 2026, tras haberse salido de la pista el domingo en Miami. (Lynne Sladky)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La esposa de uno de los cinco fallecidos cuando una camioneta fue impactada durante el accidente de un avión de carga de Amazon el pasado domingo, cerca del Aeropuerto Internacional de Miami, presentó este miércoles una demanda contra el gigante del comercio electrónico.

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La demanda, que recogen medios locales, también incluye a Amazon Air Cargo y otras empresas relacionadas con la operación de la aeronave, además de los pilotos del avión, que ya fueron dados de alta del hospital.

El documento alega que el accidente fue consecuencia de una cadena de fallos, incluidos un error del piloto, una formación inadecuada y el uso de una aeronave con 32 años de antigüedad.

El accidente aéreo ocurrió poco después de las 14:00 hora local del domingo (18:00 GMT) cuando el avión de Amazon se salió de la pista y recorrió unos 400 metros más allá de la superficie pavimentada antes de impactar contra varios vehículos.

El Boeing 767-300, operado por 21 Air para Amazon Prime Air, quedó fuera de la pista tras el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami.El avión había despegado horas antes desde el Aeropuerto Luis Muñoz Marín en San Juan, Puerto Rico. El avión era un carguero Boeing 767-300 de 32 años de antigüedad ⁠que había operado como avión de pasajeros para varias aerolíneas entre 1994 y 2015, según el servicio de seguimiento de vuelos Flightradar24.
1 / 10 | En imágenes: el accidente del avión de Amazon que partió del aeropuerto Luis Muñoz Marín. El Boeing 767-300, operado por 21 Air para Amazon Prime Air, quedó fuera de la pista tras el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami. - Lynne Sladky

Uno de ellos fue una camioneta de los servicios de limpieza del aeropuerto en la que viajaban siete ocupantes, cinco de los cuales fallecieron.

Según la alguacil de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, los fallecidos fueron Rolando Alemán León, de 55 años; Yoel Rodríguez Narajo, de 53; Julio C. Pineda, de 75; Carlos Acosta Fajardo, de 53, y Javierkys Reyes Quevedo, de 47.

El avión, un Boeing 767-300, había partido del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan de Puerto Rico, con los dos tripulantes a bordo.

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Breaking NewsAmazon MiamiAccidentes de Tránsito
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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