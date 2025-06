Una encuesta realizada en septiembre por el Pearson Institute for the Study and Resolution of Global Conflicts (Instituto Pearson para el Estudio y Resolución de Conflictos Globales) y The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research (The Associated Press-Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos), una organización apartidista de investigación, encontró que aproximadamente la mitad de los demócratas respondieron que Estados Unidos “apoyaba demasiado” a Israel y que aproximadamente 4 de cada 10 opinaron que su nivel de apoyo “era adecuado”. Los demócratas tendían más que los independientes y los republicanos a decir que el gobierno israelí tenía “mucha” responsabilidad en la continuación de la guerra entre Israel y Hamás.