Departamento de Educación descarga parte del trabajo a otras agencias mientras Donald Trump presiona para su cierre

El Departamento de Educación de Estados Unidos está traspasando algunos de sus mayores programas de subvenciones a otras agencias federales mientras la administración de Donald Trump acelera su plan para cerrar el departamento.

Representa un gran paso adelante para el desmantelamiento del departamento por parte de la administración, que ha consistido principalmente en recortar puestos de trabajo desde que el presidente Trump pidió su eliminación con una acción ejecutiva en marzo.

Seis nuevos acuerdos firmados por el Departamento de Educación trasladarán a otros organismos miles de millones de dólares en subvenciones. El más notable es el que pondrá en manos del Departamento de Trabajo algunas de las mayores fuentes de financiación federal para las escuelas K-12, incluido el dinero del Título I para las escuelas que atienden a comunidades de bajos ingresos.

Los funcionarios del Departamento dijeron que los programas seguirán financiándose a los niveles fijados por el Congreso. No dijeron si los cambios traerían consigo nuevos recortes de empleo en el departamento, que se ha visto mermado por oleadas de despidos masivos y ofertas de jubilación voluntaria.

“La Administración Trump está tomando medidas audaces para acabar con la burocracia educativa federal y devolver la educación a los estados”, dijo la secretaria de Educación, Linda McMahon, en un comunicado. “Cortar las capas de burocracia en Washington es una pieza esencial de nuestra misión final”.

La medida mantiene la cartera de préstamos estudiantiles del Departamento de Educación, que asciende a $1.6 billones, y su financiación para estudiantes con discapacidades, aunque McMahon ha sugerido que ambos serían mejor gestionados por otros departamentos federales.

McMahon y su equipo han pasado meses negociando estos acuerdos, que permiten al Ministerio recortar grandes partes de su territorio sin que el Congreso tenga que intervenir. Esto se hace mediante acuerdos formales que los organismos suelen firmar entre sí cuando su trabajo se solapa.

El Departamento de Educación puso a prueba la idea en junio con un acuerdo que trasladaba los programas de educación de adultos a Trabajo. Los nuevos acuerdos van un paso más allá y sientan las bases para más.

Los funcionarios afirman que los nuevos acuerdos constituyen una “prueba de concepto” mientras la administración trabaja para convencer al Congreso de que cierre la agencia. El objetivo es convencer al Congreso de que los acuerdos deben incorporarse a la legislación, eliminando la necesidad del departamento.

Según el nuevo plan, Trabajo supervisará casi todos los programas de subvenciones que ahora gestionan las oficinas del Departamento de Educación para la enseñanza primaria y secundaria y la enseñanza superior. Junto con el programa Título I, dotado con $18,000 millones, se incluyen pequeños fondos para la formación del profesorado, la enseñanza del inglés y TRIO, un programa que ayuda a los estudiantes de rentas bajas a obtener títulos universitarios.

De hecho, se externalizarán la Oficina de Educación Primaria y Secundaria y la Oficina de Educación Postsecundaria, dos de las mayores unidades del departamento. Dos de las principales funciones de la Oficina de Educación Postsecundaria permanecerán en el Departamento de Educación: la supervisión de la política de préstamos a estudiantes y la acreditación de las universidades para que puedan recibir ayudas financieras federales.

Los estados y las escuelas no deben esperar ninguna interrupción en su financiación, dijo el departamento, pero su dinero federal provendrá ahora del Departamento de Trabajo.

Otro acuerdo pondrá a Sanidad y Servicios Humanos a cargo de un programa de becas para padres que vayan a la universidad, junto con la gestión de la acreditación de facultades de medicina extranjeras. El Departamento de Estado se hará cargo de los programas de lenguas extranjeras. Interior supervisará los programas de educación de los nativos americanos.

Quienes se oponen a esta reorganización alegan que podría alterar los programas de apoyo a algunos de los alumnos más vulnerables del país. Algunos argumentan que otras agencias no tienen la experiencia en la que las escuelas y las familias confían en el Departamento de Educación. Algunos también cuestionan la legalidad del plan, señalando que la legislación exige que el Departamento de Educación supervise algunas de sus operaciones internamente.

Los funcionarios del Departamento afirman que su plan es jurídicamente sólido y argumentan que hará que los programas sean más eficientes.

McMahon ha señalado cada vez más lo que considera fallos del departamento al abogar por su desaparición. En sus 45 años de existencia, afirma que se ha convertido en una burocracia sobredimensionada, mientras que los resultados de los estudiantes siguen siendo insuficientes. Señala los resultados en matemáticas y lectura de los alumnos de primaria y secundaria, que cayeron en picado tras las restricciones pandémicas.

Su visión suprimiría el Departamento de Educación y daría a los estados mayor flexibilidad para gastar el dinero que ahora se destina a fines específicos, como la alfabetización y la educación de los alumnos sin hogar. Sin embargo, esto requeriría la aprobación del Congreso. La tarea se complica por el hecho de que algunas de las principales tareas del departamento cuentan desde hace tiempo con apoyo bipartidista.