NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Departamento de Justicia de Estados Unidos demanda a Nueva Jersey por “interferir” con leyes de inmigración

El gobierno arremetió contra las políticas santuario de ese estado, a las que califica como ilegales

24 de febrero de 2026 - 2:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Departamento de Seguridad Nacional publicó una lista de más de 500 "jurisdicciones santuario", indicando que cada una de ellas recibiría una notificación formal de que el Gobierno las consideraba incumplidoras. (Eric Gay)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva York- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, en inglés) anunció este martes que ha demandado al estado de Nueva Jersey y a su gobernadora, la demócrata Mikie Sherrill, por presuntamente interferir con la aplicación de las leyes federales de inmigración.

RELACIONADAS

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, argumenta en la querella que Sherrill emitió en febrero una orden ejecutiva que prohíbe a los agentes de inmigración realizar detenciones en propiedades estatales que no sean públicas, y además les impide utilizar estas instalaciones como “área de preparación o base de operaciones”.

Según los demandantes, con esta orden la gobernadora pretende “obstruir de manera intencional” la aplicación de la ley federal y “frustrar la obligación constitucional” del presidente de Estados Unidos de velar por que se aplique “fielmente” la ley federal de inmigración.

La Administración del republicano pide al tribunal que declare como inválida la orden ejecutiva emitida por Sherrill y que otorgue “cualquier otra reparación que considere justa y adecuada”.

En un comunicado divulgado hoy, el DOJ arremetió contra las políticas santuario de Nueva Jersey, a las que califica como ilegales, y asegura que la negativa del estado a cooperar con las autoridades de inmigración deriva en “la liberación de delincuentes peligrosos que, de otro modo, estarían sujetos a deportación”.

Las autoridades federales de inmigración informaron el viernes que arrestaron a unos 200 inmigrantes sospechosos de encontrarse ilegalmente en el país en redadas realizadas un día antes en dos sitios de cultivo de cannabis en California.Los manifestantes participaron en un tenso enfrentamiento con las autoridades en una de las fincas durante la operación.Un manifestante es asistido con leche en el rostro luego de que los agentes migratorios lanzaran gases lacrimógenos a la multitud.
1 / 13 | Redadas de ICE: unos 200 inmigrantes con estatus migratorio no definido fueron detenidos en California. Las autoridades federales de inmigración informaron el viernes que arrestaron a unos 200 inmigrantes sospechosos de encontrarse ilegalmente en el país en redadas realizadas un día antes en dos sitios de cultivo de cannabis en California. - Michael Owen Baker

“Los agentes arriesgan sus vidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Nueva Jersey y aun así sus líderes están implementando políticas diseñadas para obstruir y poner en peligro a las fuerzas del orden”, expresa en la nota la fiscal general, Pam Bondi.

El pasado junio, el gobierno de Trump interpuso una demanda similar contra Nueva York por varias políticas del Estado que prohíben a los agentes de inmigración realizar detenciones en tribunales locales y estatales.

Sin embargo, un juez federal desestimó la querella en noviembre alegando que estas políticas no eran inconstitucionales, tal y como alegaba el Gobierno.

La gobernadora Sherrill, que asumió el cargo el pasado enero, no se ha pronunciado aún respecto a la demanda, interpuesta ayer ante un tribunal federal de Nueva Jersey.

Tags
Breaking NewsDonald TrumpDepartamento de Justicia de Estados UnidosInmigrantesNueva JerseyDemandas
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Mi cuenta
Suscríbete
Newsletters
Servicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
