NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Juez federal acusa a la administración Trump de causar “terror” contra los inmigrantes

Alega que los agentes violan imprudentemente la ley en sus esfuerzos por deportar a millones de personas

19 de febrero de 2026 - 3:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sykes, que fue nombrada por el presidente Joe Biden, demócrata, dictaminó en noviembre y de nuevo en diciembre que el cambio violaba la ley y extendió su decisión a los inmigrantes de todo el país. (Jenny Kane)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un juez federal acusó a la administración Trump de aterrorizar a los inmigrantes y violar imprudentemente la ley en sus esfuerzos por deportar a millones de personas que viven ilegalmente en el país.

Citando las muertes de Renee Good y Alex Pretti en Minnesota, el juez dijo que la Casa Blanca también había “extendido su violencia sobre sus propios ciudadanos.”

“Las amenazas que plantea el poder ejecutivo no pueden considerarse de forma aislada”, dijo la juez de distrito, Sunshine Sykes, en Riverside, California, en su mordaz decisión emitida a última hora del miércoles.

Sykes ordenó al Departamento de Seguridad Nacional que notificara a los inmigrantes detenidos en todo el país sus decisiones anteriores de que pueden optar a la libertad bajo fianza.

Bajo las administraciones anteriores, las personas sin antecedentes penales generalmente podían solicitar una audiencia de fianza ante un juez de inmigración mientras sus casos avanzaban en el tribunal de inmigración, a menos que fueran detenidos en la frontera. La Casa Blanca del presidente Donald Trump revirtió esa política en favor de la detención obligatoria.

Miles de personas desfilaron el viernes en Mineápolis para protestar contra las redadas de la policía migratoria estadounidense.La jornada de acción, bautizada "apagón nacional", fue convocada por organizaciones de defensa de los migrantes tras la conmoción causada por la muerte de Renee Good y Alex Pretti. Trump recurrió a Truth Social para describir a Pretti, el enfermero de 37 años abatido por disparos de agentes migratorios el 25 de enero, como un "agitador y, tal vez, insurrecto".
1 / 12 | Miles en Minnesota se lanzan a las calles en repudio a la administración de Donald Trump. Miles de personas desfilaron el viernes en Mineápolis para protestar contra las redadas de la policía migratoria estadounidense. - Alex Brandon

Sykes, que fue nombrada por el presidente Joe Biden, demócrata, dictaminó en noviembre y de nuevo en diciembre que el cambio violaba la ley y extendió su decisión a los inmigrantes de todo el país. Sin embargo, la administración republicana ha seguido denegando las audiencias de fianza. Ello ha llevado a miles de inmigrantes a presentar peticiones separadas ante los tribunales federales para solicitar su puesta en libertad. Desde la toma de posesión de Trump se han presentado más de 20,000 casos de habeas corpus, según registros de tribunales federales analizados por la AP.

No se devolvió inmediatamente un correo electrónico enviado el jueves al Departamento de Seguridad Nacional.

Sykes dijo el miércoles que, al violar su decisión, la administración había “desperdiciado tiempo y recursos valiosos” y privado a los inmigrantes de su “libertad, estabilidad económica y dignidad fundamental”.

También rebatió la afirmación de que la represión de la inmigración estaba acabando con los peores delincuentes, afirmando que la mayoría de las personas detenidas no se ajustaban a esa descripción.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
