Departamento de Justicia entregará al Congreso archivos de la investigación de Jeffrey Epstein

Washington — El Departamento de Justicia acordó proporcionar al Congreso documentos de la investigación de tráfico sexual de Jeffrey Epstein, dijo el lunes un legislador clave de la Cámara de Representantes al anunciar una medida que parece evitar, al menos temporalmente, un posible choque de separación de poderes.

Los registros se entregarán a partir del viernes al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que a principios de este mes emitió una amplia citación al Departamento de Justicia sobre un caso penal que ha cautivado durante mucho tiempo la atención pública, recientemente agitó los peldaños superiores de la administración de Donald Trump y ha sido un imán constante para las teorías de conspiración.

‘Hay muchos registros bajo la custodia del Departamento de Justicia, y el Departamento tardará en producir todos los registros y garantizar que se redacte la identificación de las víctimas y cualquier material de abuso sexual infantil’, dijo en un comunicado el representante de Kentucky James Comer, presidente republicano del comité. ‘Agradezco el compromiso de la administración de Donald Trump con la transparencia y los esfuerzos para proporcionar al pueblo estadounidense información sobre este asunto’.

1 / 10 | Así es la isla de Jeffrey Epstein en el Caribe. Jeffrey Epstein compró la isla Little St. James hace más de 20 años. (AP)

Epstein, un financiero rico y bien conectado, fue encontrado muerto en su celda de la cárcel de Nueva York semanas después de su arresto en 2019 en lo que los investigadores dictaminaron como un suicidio. Maxwell fue condenada en 2021 por ayudar a atraer a adolescentes para que fueran abusadas sexualmente por Epstein y está cumpliendo una sentencia de 20 años de prisión.

La citación del comité solicitó todos los documentos y comunicaciones de los archivos del caso de Epstein y su ex novia Ghislaine Maxwell. También exigió registros sobre las comunicaciones entre la administración del presidente demócrata Joe Biden y el Departamento de Justicia con respecto a Epstein, así como documentos relacionados con una investigación federal anterior sobre Epstein en Florida que resultó en un acuerdo de no enjuiciamiento en 2007.

No estaba claro exactamente cuáles o cuántos documentos podrían producirse o si la cooperación con el Congreso reflejaba un cambio más amplio en la postura desde el mes pasado, cuando el FBI y el Departamento de Justicia anunciaron abruptamente que no divulgarían ningún registro adicional de la investigación de Epstein después de determinar que ninguna ‘divulgación adicional sería apropiada o justificada’.

Ese anuncio puso a la administración de Donald Trump a la defensiva, con funcionarios desde entonces luchando tanto para calmar las preguntas enojadas de la base del presidente como también esforzándose por parecer transparentes.

El fiscal general adjunto Todd Blanche entrevistó a Maxwell en un tribunal de Florida durante dos días el mes pasado, aunque no se han hecho públicos los registros de esas conversaciones, y el Departamento de Justicia también ha tratado de revelar las transcripciones del gran jurado en los casos de Epstein y Maxwell, aunque hasta ahora esas solicitudes han sido denegadas.

Un portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios el lunes.

El panel emitió por separado citaciones a ocho ex líderes de las fuerzas del orden, así como al ex presidente demócrata Bill Clinton y a la ex secretaria de Estado Hillary Clinton.