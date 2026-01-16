Opinión
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Desestiman demanda del gobierno de Donald Trump sobre datos de votantes en California

La administración federal solicitó acceso a registros detallados de electores, alegando amenazas para la democracia

16 de enero de 2026 - 8:58 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ARCHIVO - Un votante sale del Ayuntamiento de Albion después de depositar su voto el día de las elecciones, 5 de noviembre de 2024, en Albion, Wisconsin (AP Photo/Kayla Wolf, File) (Kayla Wolf)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Santa Ana, California - Un juez federal desestimó el jueves una demanda del Departamento de Justicia federal contra California que buscaba registros detallados de votación y datos personales de sus 23 millones de votantes registrados, concluyendo que la solicitud del gobierno era “sin precedentes e ilegal”.

RELACIONADAS

La demanda de la administración Trump, presentada el año pasado, sostenía que California y otros estados estaban bloqueando ilegalmente el amplio esfuerzo del gobierno federal para escudriñar datos detallados de los votantes que los estados decían que eran privados y estaban protegidos.

La administración “no puede usurpar unilateralmente la autoridad sobre las elecciones”, dijo el juez de distrito David O. Carter en Santa Ana en su decisión de 33 páginas.

Además, el intento de recopilar y centralizar la información personal tendría un efecto amedrentador sobre el registro de votantes y amenazaría “el derecho al voto, que es la piedra angular de la democracia estadounidense”, dictaminó el juez.

“No puede haber una consolidación desenfrenada de todo el poder electoral en el (poder) ejecutivo sin la acción del Congreso”, dijo Carter. “Esto es antitético a la promesa de elecciones justas y libres”.

El Departamento de Justicia no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

Ha acusado a los estados de no responder suficientemente a las preguntas sobre los procedimientos que adoptan para mantener las listas de votantes. El Departamento ha demandado a 23 estados, la mayoría de ellos controlados por demócratas, y al Distrito de Columbia para obtener datos detallados de los votantes que incluyen nombres, fechas de nacimiento, direcciones residenciales, números de carné de conducir y números parciales de la Seguridad Social.

Los funcionarios electorales estatales han cuestionado lo que el DOJ planea hacer con esa información. El otoño pasado, 10 secretarios de Estado demócratas escribieron a la fiscal general Pam Bondi y a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem para expresar su preocupación por los informes de que el DOJ estaba compartiendo datos de votantes estatales con el Departamento de Seguridad Nacional.

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, que forman parte del DHS, gestionan un programa que comprueba el estatus de ciudadanía.

Breaking NewsDonald TrumpEstados UnidosCaliforniaDemandas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
