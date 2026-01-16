Exentos de prohibición de visados de Donald Trump grandes eventos deportivos

Washington- La administración Trump ha identificado una gran cantidad de competiciones atléticas que clasifica como “grandes eventos deportivos” -aparte de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 y los Juegos Olímpicos de 2028- a los que los atletas y entrenadores podrán viajar a Estados Unidos para participar a pesar de una amplia prohibición de visado a casi 40 países.

En un telegrama enviado el miércoles a todas las embajadas y consulados de Estados Unidos, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó de que los atletas, entrenadores y personal de apoyo de la Copa del Mundo, los Juegos Olímpicos y los eventos patrocinados o dirigidos por una larga lista de ligas y asociaciones deportivas universitarias y profesionales no estarían sujetos a las prohibiciones de viaje totales y parciales que se aplican a los ciudadanos de 39 países y a la Autoridad Palestina.

Sin embargo, el cable dejaba claro que los espectadores extranjeros, los medios de comunicación y las empresas patrocinadoras que tuvieran previsto asistir a los mismos eventos seguirían estando vetados, a menos que pudieran acogerse a otra exención.

“Sólo un pequeño subgrupo de viajeros con motivo de la Copa del Mundo, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y otros grandes acontecimientos deportivos podrán acogerse a la excepción”, señaló.

La administración del presidente Donald Trump ha emitido una serie de prohibiciones de inmigración y viajes, así como otras restricciones de visado, como parte de los esfuerzos en curso para endurecer las normas de entrada a Estados Unidos para los extranjeros. Al mismo tiempo, la administración ha tratado de garantizar que los atletas, entrenadores y aficionados puedan asistir a los principales eventos deportivos en Estados Unidos.

La proclamación de Trump del 16 de diciembre prohibiendo la emisión de visados a los 39 países y la Autoridad Palestina había previsto una excepción para los atletas y el personal que compiten en la Copa del Mundo, los Juegos Olímpicos y otros grandes eventos deportivos. Delegó en el secretario de Estado, Marco Rubio, la decisión sobre qué otros eventos deportivos estarían cubiertos.

El cable del miércoles enumera los eventos cubiertos, incluidas “todas las competiciones y pruebas clasificatorias” para los Juegos Olímpicos, los Juegos Paralímpicos, los Juegos Panamericanos y los Juegos Parapanamericanos; los eventos organizados, sancionados o reconocidos por un organismo rector nacional de Estados Unidos; todas las competiciones y pruebas clasificatorias para los Juegos Olímpicos Especiales; y los eventos y competiciones oficiales organizados o respaldados por la FIFA, el organismo rector del fútbol, o sus confederaciones.

La exención también cubrirá los eventos y competiciones oficiales organizados por el Consejo Internacional de Deportes Militares, la Federación Internacional de Deportes Universitarios y la National Collegiate Athletic Association, así como los organizados o respaldados por ligas deportivas profesionales estadounidenses como la National Football League, la National Basketball Association y la Women National Basketball Association. como la National Football League, la National Basketball Association y la Women’s National Basketball Association, la Major League Baseball y la Little League, la National Hockey League, la Professional Women’s Hockey League, la NASCAR, la Fórmula 1, la Professional Golf Association, la Ladies Professional Golf Association, la LIV Golf, la Major League Rugby, la Major League Soccer, la World Wrestling Entertainment, la Ultimate Fighting Championship y la All Elite Wrestling.

El cable dice que podrían añadirse otros eventos y ligas a la lista.