Despejan campamentos de personas sin hogar en Washington ante ofensiva de Donald Trump

Washington — Tropas de la Guardia Nacional y vehículos Humvee custodiaban el jueves algunos lugares emblemáticos de Washington y organizaciones de defensa ayudaron a despejar los campamentos de personas sin hogar ante una represión anticipada a medida que se intensificaba la toma de posesión de la policía de la ciudad por parte del presidente Donald Trump.

La avalancha multiagencia de agentes federales del orden ordenada por el presidente republicano para hacer frente a la delincuencia en la capital de la nación se ha hecho cada vez más notoria, con agentes estableciendo un puesto de control el miércoles por la noche en una de las zonas de vida nocturna más populares de Washington D.C., lo que provocó protestas.

La Casa Blanca dijo que el miércoles por la noche se realizaron 45 arrestos, incluidos 29 arrestos de personas que vivían ilegalmente en el país, incluso por distribución o posesión de drogas, portación de un arma oculta y agresión a un agente federal.

1 / 14 | Así fue el desfile del Ejército en Washington D.C.. Con los 21 cañonazos como saludo al presidente, inició el desfile militar en Washington en ocasión del 250 aniversario del Ejército de los Estados Unidos, que coincidió con el cumpleaños número 79, del presidente Donald Trump. - The Associated Press

Las tropas estaban estacionadas fuera del centro de transporte de Union Station cuando los 800 miembros de la Guardia que han sido activados por Donald Trump comenzaron misiones que incluyen seguridad de monumentos, patrullas de seguridad comunitaria y esfuerzos de embellecimiento, dijo el Pentágono.

‘Permanecerán hasta que se haya restablecido la ley y el orden en el Distrito, según lo determine el presidente, erigiéndose como los guardianes de la capital de nuestra gran nación’, dijo el secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson. ‘La Guardia Nacional está especialmente calificada para esta misión como una fuerza con base en la comunidad con fuertes lazos locales y entrenamiento disciplinado’.

Wilson dijo que las tropas no estarán armadas y se negó a dar más detalles sobre lo que implicarían las patrullas de seguridad o los esfuerzos de embellecimiento o cuántos miembros de la Guardia ya han sido enviados a las calles.

El mayor de la Guardia Nacional, Micah Maxwell, dijo que las tropas ayudarán a las fuerzas del orden en una variedad de funciones, incluidos los puestos de control de tráfico y el control de multitudes. Los miembros de la Guardia han sido entrenados en tácticas de desescalada y equipo de control de multitudes, dijo Maxwell.

La Casa Blanca dijo el jueves que los miembros de la Guardia no están haciendo arrestos, sino que están ‘protegiendo los activos federales, proporcionando un entorno seguro para que los agentes del orden realicen arrestos y disuadiendo los delitos violentos con una presencia visible de las fuerzas del orden’.

Mientras tanto, alrededor de una docena de residentes sin hogar en Washington empacaron sus pertenencias con la ayuda de voluntarios de algunas agencias de la ciudad. En gran medida, los agentes del orden no arrojaron los artículos por la fuerza, pero un camión de basura permaneció cerca con el motor encendido.

Varios manifestantes sostenían carteles cerca, algunos críticos con la administración de Donald Trump. Una vez que los residentes se fueron, un vehículo de construcción de una agencia de la ciudad despejó los restos de las tiendas de campaña.

Los defensores esperaban que los agentes del orden se extendieran por todo Washington D.C. más tarde el jueves para derribar los campamentos de personas sin hogar restantes.

Durante dos días, pequeños grupos de agentes federales han estado visibles en partes dispersas de la ciudad. Pero había más presentes en lugares de alto perfil el miércoles por la noche, y se esperaba que las tropas comenzaran a realizar más misiones el jueves.