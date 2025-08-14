Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
14 de agosto de 2025
90°ligeramente nublado
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Justicia federal despide a hombre acusado de lanzar sandwich a un agente en Washington DC

Sean Charles Dunn fue arrestado por agredir a un agente de Aduanas y Protección Fronteriza

14 de agosto de 2025 - 12:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Pam Bondi habla con la prensa en la Casa Blanca. (Mark Schiefelbein)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington — Un hombre acusado de un delito grave por lanzar un sandwich a un oficial federal de la ley en la capital de la nación ha sido despedido de su trabajo en el Departamento de Justicia, dijo la fiscal general Pam Bondi en una publicación en las redes sociales el jueves.

RELACIONADAS

Un video de Sean Charles Dunn reprendiendo a un grupo de agentes federales el domingo por la noche se volvió viral en línea cuando la Casa Blanca intensificó una oleada de patrullas de las fuerzas del orden en Washington esta semana. Dunn fue arrestado por un cargo de agresión después de que arrojó un sandwich ‘estilo sub’ a un agente de Aduanas y Protección Fronteriza, según un expediente judicial.

Dunn, de 37 años y residente de Washington, era especialista en asuntos internacionales en la división penal del Departamento de Justicia, según un funcionario del departamento que habló bajo condición de anonimato para discutir un asunto de personal.

“Este es un ejemplo del Estado Profundo al que nos hemos enfrentado durante siete meses mientras trabajamos para reenfocar el Departamento de Justicia”, escribió Bondi. “NO trabajarás en esta administración mientras le faltas el respeto a nuestro gobierno y a las fuerzas del orden”.

El Departamento de Justicia todavía emplea a un ex agente del FBI que fue acusado de unirse al ataque de una turba contra el Capitolio de Estados Unidos y de animar a los alborotadores durante el asedio del 6 de enero de 2021. El ex agente supervisor del FBI, Jared Lane Wise, se desempeña como consejero del abogado de indultos del Departamento de Justicia, Ed Martin Jr., quien fue una figura destacada en la campaña del presidente Donald Trump para anular las elecciones de 2020.

Alrededor de las 11 p.m. del domingo, Dunn se acercó a un grupo de agentes de CBP, señaló con el dedo la cara de un agente y lo insultó, llamándolo ‘fascista’, dice una declaración jurada de la policía. El video de un observador capturó a Dunn lanzando un sandwich al pecho del agente, dice la declaración jurada.

¿Por qué están aquí? ¡No los quiero en mi ciudad!’, gritó Dunn, según la policía.

Dunn intentó huir pero fue detenido, dijo la policía.

Un abogado de Dunn no respondió de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios.

El incidente coincidió con el impulso de Donald Trump de inundar la ciudad con tropas de la Guardia Nacional y agentes federales. Donald Trump afirma que la delincuencia en la ciudad ha alcanzado niveles de emergencia, pero los líderes de la ciudad señalan estadísticas que muestran que la delincuencia violenta se encuentra en su nivel más bajo en 30 años.

Tags
Breaking NewsEstados UnidosDonald TrumpWashington D. C.
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 14 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: