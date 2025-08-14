Justicia federal despide a hombre acusado de lanzar sandwich a un agente en Washington DC

Washington — Un hombre acusado de un delito grave por lanzar un sandwich a un oficial federal de la ley en la capital de la nación ha sido despedido de su trabajo en el Departamento de Justicia, dijo la fiscal general Pam Bondi en una publicación en las redes sociales el jueves.

Un video de Sean Charles Dunn reprendiendo a un grupo de agentes federales el domingo por la noche se volvió viral en línea cuando la Casa Blanca intensificó una oleada de patrullas de las fuerzas del orden en Washington esta semana. Dunn fue arrestado por un cargo de agresión después de que arrojó un sandwich ‘estilo sub’ a un agente de Aduanas y Protección Fronteriza, según un expediente judicial.

Dunn, de 37 años y residente de Washington, era especialista en asuntos internacionales en la división penal del Departamento de Justicia, según un funcionario del departamento que habló bajo condición de anonimato para discutir un asunto de personal.

“Este es un ejemplo del Estado Profundo al que nos hemos enfrentado durante siete meses mientras trabajamos para reenfocar el Departamento de Justicia”, escribió Bondi. “NO trabajarás en esta administración mientras le faltas el respeto a nuestro gobierno y a las fuerzas del orden”.

El Departamento de Justicia todavía emplea a un ex agente del FBI que fue acusado de unirse al ataque de una turba contra el Capitolio de Estados Unidos y de animar a los alborotadores durante el asedio del 6 de enero de 2021. El ex agente supervisor del FBI, Jared Lane Wise, se desempeña como consejero del abogado de indultos del Departamento de Justicia, Ed Martin Jr., quien fue una figura destacada en la campaña del presidente Donald Trump para anular las elecciones de 2020.

Alrededor de las 11 p.m. del domingo, Dunn se acercó a un grupo de agentes de CBP, señaló con el dedo la cara de un agente y lo insultó, llamándolo ‘fascista’, dice una declaración jurada de la policía. El video de un observador capturó a Dunn lanzando un sandwich al pecho del agente, dice la declaración jurada.

¿Por qué están aquí? ¡No los quiero en mi ciudad!’, gritó Dunn, según la policía.

Dunn intentó huir pero fue detenido, dijo la policía.

Un abogado de Dunn no respondió de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios.