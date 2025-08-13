La administración del presidente Donald Trump despide a Andrew Biggs como miembro de la Junta Fiscal. 1. Arthur González, actual presidente de la Junta, había estado en la primera edición del organismo fiscal cuando fue creado en 2016. El exjuez de quiebras fue propuesto nuevamente en junio de 2024 por el líder de la minoría demócrata de la Cámara baja, Hakeem Jeffries (Nueva York).

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) informó este miércoles que la administración del presidente Donald Trump también despidió a Andrew G. Biggs en su cargo como miembro del ente fiscal.

“La Junta de Supervisión ha sido informada por la Casa Blanca que la administración del presidente Donald J. Trump despidió a Andrew G. Biggs de su cargo como miembro de la Junta de Supervisión”, resaltó la JSF en un escueto comunicado.

Con este despido, solo queda John Nixon como miembro de la JSF luego de los despidos anunciados la semana pasada que dejaron fuera a Arthur J. Gonzalez, Cameron McKenzie, Betty A. Rosa, Juan A. Sabater y Luis A. Ubiñas.

Sin embargo, la JSF aseguró, en la comunicación, que “continúa sus operaciones cotidianas y su trabajo con la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón y la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en las prioridades relativas a la responsabilidad fiscal según lo exige PROMESA”.

Tras la decisión de Trump de la semana pasada, Biggs expresó, en su cuenta de Facebook, su incomodidad respecto a los despidos de sus colegas en la JSF.

“El presidente (Trump) despidió a cinco de los siete miembros de la JSF de Puerto Rico; yo fui uno de los dos que se salvaron… Me opongo firmemente al despido de mis colegas, que considero injustificado y representará un revés para Puerto Rico”, indicó entonces.

