Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
13 de agosto de 2025
83°bruma
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La administración del presidente Donald Trump despide a Andrew Biggs como miembro de la Junta Fiscal

Con esta destitución, solo queda John Nixon como miembro del ente fiscal

13 de agosto de 2025 - 7:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
1. Arthur González, actual presidente de la Junta, había estado en la primera edición del organismo fiscal cuando fue creado en 2016. El exjuez de quiebras fue propuesto nuevamente en junio de 2024 por el líder de la minoría demócrata de la Cámara baja, Hakeem Jeffries (Nueva York).2. Luis Ubiñas ha trabajado en el sector empresarial, gubernamental y en organizaciones sin fines de lucro. El nombramiento del expresidente de la Fundación Ford, fue sugerido por el líder de la mayoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York).Luego de cinco años al frente del ente fiscal, Natalie Jaresko renunció en 2022 a su puesto como directora ejecutiva del ente federal.
1 / 12 | La administración del presidente Donald Trump despide a Andrew Biggs como miembro de la Junta Fiscal. 1. Arthur González, actual presidente de la Junta, había estado en la primera edición del organismo fiscal cuando fue creado en 2016. El exjuez de quiebras fue propuesto nuevamente en junio de 2024 por el líder de la minoría demócrata de la Cámara baja, Hakeem Jeffries (Nueva York). - rriveraphotography
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) informó este miércoles que la administración del presidente Donald Trump también despidió a Andrew G. Biggs en su cargo como miembro del ente fiscal.

RELACIONADAS

“La Junta de Supervisión ha sido informada por la Casa Blanca que la administración del presidente Donald J. Trump despidió a Andrew G. Biggs de su cargo como miembro de la Junta de Supervisión”, resaltó la JSF en un escueto comunicado.

Con este despido, solo queda John Nixon como miembro de la JSF luego de los despidos anunciados la semana pasada que dejaron fuera a Arthur J. Gonzalez, Cameron McKenzie, Betty A. Rosa, Juan A. Sabater y Luis A. Ubiñas.

Sin embargo, la JSF aseguró, en la comunicación, que “continúa sus operaciones cotidianas y su trabajo con la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón y la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en las prioridades relativas a la responsabilidad fiscal según lo exige PROMESA”.

Tras la decisión de Trump de la semana pasada, Biggs expresó, en su cuenta de Facebook, su incomodidad respecto a los despidos de sus colegas en la JSF.

“El presidente (Trump) despidió a cinco de los siete miembros de la JSF de Puerto Rico; yo fui uno de los dos que se salvaron… Me opongo firmemente al despido de mis colegas, que considero injustificado y representará un revés para Puerto Rico”, indicó entonces.

---

Mantente conectado a elnuevodia.com para la ampliación de esta historia.

Tags
Junta de Supervisión FiscalDonald TrumpCrisis fiscal
ACERCA DEL AUTOR
Valeria María Torres Nieves
Valeria María Torres NievesArrow Icon
Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 13 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: