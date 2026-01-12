Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Desvían la caravana de Donald Trump en Florida por un “objeto sospechoso”

La comitiva del presidente tomó una ruta ajustada hacia el aeropuerto tras salir de Mar-a-Lago

12 de enero de 2026 - 6:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente Donald Trump sale del Trump International Golf Club en la limusina presidencial, conocida como La Bestia, el domingo, 11 de enero. (Julia Demaree Nikhinson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington - La caravana del presidente Donald Trump tomó una ruta diferente a la habitual hacia el aeropuerto cuando salía de Florida el domingo debido a un “objeto sospechoso”, según la Casa Blanca.

El objeto, que la Casa Blanca no describió, fue descubierto durante los barridos de seguridad previos a la llegada de Trump al Aeropuerto Internacional de Palm Beach.

“Se justificó una investigación adicional y la ruta de la caravana presidencial se ajustó en consecuencia”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado el domingo.

Cuando los periodistas le preguntaron por el paquete, el presidente dijo: “No sé nada de él”.

Trump salió de su club de Palm Beach (Florida), Mar-a-Lago, para dirigirse al aeropuerto en un trayecto de unos 10 minutos, pero tomó una ruta circular alrededor de la ciudad para llegar.

Durante el trayecto, agentes de policía en motocicletas crearon un bloqueo en movimiento para la comitiva, y en un momento dado casi colisionaron con las furgonetas que acompañaban a Trump.

El Air Force One estaba aparcado en el lado opuesto del aeropuerto al que se encuentra habitualmente y las luces del exterior del avión estaban apagadas.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Donald TrumpFloridaEstado de FloridaCasa BlancaBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
