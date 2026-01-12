Desvían la caravana de Donald Trump en Florida por un “objeto sospechoso”

Washington - La caravana del presidente Donald Trump tomó una ruta diferente a la habitual hacia el aeropuerto cuando salía de Florida el domingo debido a un “objeto sospechoso”, según la Casa Blanca.

El objeto, que la Casa Blanca no describió, fue descubierto durante los barridos de seguridad previos a la llegada de Trump al Aeropuerto Internacional de Palm Beach.

“Se justificó una investigación adicional y la ruta de la caravana presidencial se ajustó en consecuencia”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado el domingo.

Cuando los periodistas le preguntaron por el paquete, el presidente dijo: “No sé nada de él”.

Trump salió de su club de Palm Beach (Florida), Mar-a-Lago, para dirigirse al aeropuerto en un trayecto de unos 10 minutos, pero tomó una ruta circular alrededor de la ciudad para llegar.

PUBLICIDAD

Durante el trayecto, agentes de policía en motocicletas crearon un bloqueo en movimiento para la comitiva, y en un momento dado casi colisionaron con las furgonetas que acompañaban a Trump.

El Air Force One estaba aparcado en el lado opuesto del aeropuerto al que se encuentra habitualmente y las luces del exterior del avión estaban apagadas.

---