28 de octubre de 2025
86°nubes rotas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Desvían un vuelo después de que un hombre apuñalara con un tenedor a dos menores

El avión viajaba desde Chicago hacia la ciudad de Fráncfort, en Alemania

28 de octubre de 2025 - 1:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Lufthansa es una aerolínea de bajo costo con sede en Alemania. (AP)
El vuelo fue desviado hacia el Aeropuerto Internacional Logan de Boston.
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - Un vuelo de Chicago hacia la ciudad de Fráncfort, Alemania, tuvo que ser desviado a Boston después de que un hombre apuñalar a dos menores de edad con un tenedor mientras se encontraba a bordo del avión este pasado sábado.

Según informó este martes la Fiscalía Federal de Estados Unidos, el individuo enfrenta una pena de hasta 10 años de prisión y una multa de hasta $250,000.

Praneeth Kumar Usiripalli, de 28 años, comparecerá ante un tribunal federal de Boston, en el estado de Massachusetts, acusado de “agresión con arma peligrosa con intención de causar daño físico mientras se viaja en una aeronave”.

Mientras se encontraba a bordo del vuelo 431 de Lufthansa, Usiripalli presuntamente apuñaló a un pasajero de 17 años en el hombro con un tenedor metálico y a un segundo pasajero de la misma edad en la parte posterior de la cabeza.

De acuerdo a los documentos compartidos por la Fiscalía, los hechos se produjeron después de que se repartiese la comida a la tripulación.

“Cuando los miembros de la tripulación intentaron detener a Usiripalli, este supuestamente levantó la mano, formó una pistola con los dedos, se la puso en la boca y apretó el gatillo imaginario. Inmediatamente después, Usiripalli supuestamente se volvió hacia una pasajera que se encontraba a su izquierda y la abofeteó con la mano. Usiripalli también supuestamente intentó abofetear a un miembro de la tripulación”, explicó la Fiscalía.

Como resultado de estos hechos, el vuelo fue desviado al Aeropuerto Internacional Logan de Boston, donde el acusado fue detenido.

Usiripalli es un ciudadano indio de “no tiene estatus legal en Estados Unidos” pero que entró al país con un visado de estudiante y se matriculó en un programa de estudios bíblicos.

AviónChicagoAlemania
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
