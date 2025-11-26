Opinión
26 de noviembre de 2025
Disparan contra dos efectivos de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca en Washington D.C.

Las autoridades confirmaron que tienen bajo custodia a un sospechoso

26 de noviembre de 2025 - 4:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bandera de EEUU a media asta en la Casa Blanca. Washington, D.C. (Jacquelyn Martin)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington - Dos soldados de la Guardia Nacional recibieron disparos el miércoles cerca de la Casa Blanca y se desconoce de inmediato su estado, según dos funcionarios de las fuerzas del orden no autorizados a hablar públicamente sobre el asunto y que hablaron con AP bajo condición de anonimato.

Se vio a vehículos de emergencia respondiendo a la zona. La Fuerza de Tarea Conjunta de DC confirmó que estaban respondiendo a un incidente en las cercanías de la Casa Blanca tras los reportes del tiroteo. Sin embargo, el portavoz no confirmó ni negó de inmediato si algún miembro de la Guardia Nacional había sido alcanzado por disparos.

Posteriormente, se confirmó que un sospechoso fue detenido por el tiroteo.

El Departamento de Policía Metropolitana dijo que estaban respondiendo a un tiroteo, pero no proporcionó más información de inmediato.

Un portavoz de la alcaldesa Muriel Bowser dijo que los líderes locales estaban monitoreando activamente la situación.

El presidente Donald Trump se encontraba en su campo de golf de West Palm Beach cuando ocurrió el tiroteo.

Casa Blanca Estados Unidos Donald Trump
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo.
