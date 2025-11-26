Disparan contra dos efectivos de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca en Washington D.C.

Washington - Dos soldados de la Guardia Nacional recibieron disparos el miércoles cerca de la Casa Blanca y se desconoce de inmediato su estado, según dos funcionarios de las fuerzas del orden no autorizados a hablar públicamente sobre el asunto y que hablaron con AP bajo condición de anonimato.

Se vio a vehículos de emergencia respondiendo a la zona. La Fuerza de Tarea Conjunta de DC confirmó que estaban respondiendo a un incidente en las cercanías de la Casa Blanca tras los reportes del tiroteo. Sin embargo, el portavoz no confirmó ni negó de inmediato si algún miembro de la Guardia Nacional había sido alcanzado por disparos.

Posteriormente, se confirmó que un sospechoso fue detenido por el tiroteo.

El Departamento de Policía Metropolitana dijo que estaban respondiendo a un tiroteo, pero no proporcionó más información de inmediato.

Un portavoz de la alcaldesa Muriel Bowser dijo que los líderes locales estaban monitoreando activamente la situación.