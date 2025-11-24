Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
24 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Juan Rubén Cuadrado OrtizJuan Rubén Cuadrado Ortiz
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Mamdani en Casa Blanca: La reunión que nadie esperaba

La junta es tanto un acto simbólico como una apuesta táctica, opina Juan Cuadrado Ortiz

24 de noviembre de 2025 - 2:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Este doble prisma —entre lo simbólico y lo sustantivo— plantea una tensión central: el gesto puede haber sido un espejismo si se queda en las palabras y la buena disposición pública, sin materializarse en políticas concretas, plantea Juan Cuadrado. (Evan Vucci)

Zohran Mamdani, elegido alcalde de Nueva York, protagonizó una reunión insólita con Donald Trump en la Casa Blanca, el pasado 21 de noviembre de 2025. Se trató de un encuentro que mezcla pragmatismo político, simbolismo y una posible nueva realidad de cooperación. Ambos provienen de Queens, pero sus trayectorias políticas los ubican en extremos opuestos: Mamdani como socialista demócrata y Trump como líder republicano. La cuestión es si este gesto fue un espejismo mediático o la semilla de una colaboración sustantiva.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Donald Trump Zohran Mamdani Casa BlancaNueva York
ACERCA DEL AUTOR
Juan Rubén Cuadrado Ortiz

Juan Rubén Cuadrado Ortiz

Arrow Icon
El autor es catedrático auxiliar en el Departamento de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Interamericana
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: