Mamdani en Casa Blanca: La reunión que nadie esperaba
La junta es tanto un acto simbólico como una apuesta táctica, opina Juan Cuadrado Ortiz
24 de noviembre de 2025 - 2:00 PM
Zohran Mamdani, elegido alcalde de Nueva York, protagonizó una reunión insólita con Donald Trump en la Casa Blanca, el pasado 21 de noviembre de 2025. Se trató de un encuentro que mezcla pragmatismo político, simbolismo y una posible nueva realidad de cooperación. Ambos provienen de Queens, pero sus trayectorias políticas los ubican en extremos opuestos: Mamdani como socialista demócrata y Trump como líder republicano. La cuestión es si este gesto fue un espejismo mediático o la semilla de una colaboración sustantiva.
