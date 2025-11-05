Opinión
Feriados
5 de noviembre de 2025
Punto de vista
OPINIÓN
Punto de vista
José Augusto Acevedo
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Zohran Mamdani: la mitad que eligió el futuro

Su administración enfrentará el desafío de un Concejo Municipal controlado por demócratas moderados poco afines a su visión progresista, destaca José Augusto Acevedo

5 de noviembre de 2025 - 2:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Su victoria fue ajustada: poco más de la mitad del electorado le dio su respaldo. Pero esa mitad representa algo más que votos; encarna una transformación generacional y moral dentro de la democracia estadounidense, escribe José Augusto Acevedo. (Yuki Iwamura)

Zohran Mamdani ha sido electo alcalde de Nueva York, una ciudad que sigue siendo, más que una metrópoli, un símbolo del mundo moderno: capital del capitalismo financiero, laboratorio del multiculturalismo y vitrina de la libertad en el siglo XXI. Que un hombre como Mamdani —musulmán, nacido en Uganda, de ascendencia india, socialista y pro-palestino— haya conquistado el poder político en ese escenario, no es poca cosa. A sus 34 años, se convierte en el alcalde más joven elegido en tiempos modernos y en la primera figura que llega al mando de la ciudad desde los márgenes sociales y culturales que antes solo se toleraban, pero nunca se celebraban.

ACERCA DEL AUTOR
José Augusto Acevedo

José Augusto Acevedo

Asesor de Comunicaciones y Mercadeo
