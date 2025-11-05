Zohran Mamdani: la mitad que eligió el futuro
Su administración enfrentará el desafío de un Concejo Municipal controlado por demócratas moderados poco afines a su visión progresista, destaca José Augusto Acevedo
5 de noviembre de 2025 - 2:00 PM
Zohran Mamdani ha sido electo alcalde de Nueva York, una ciudad que sigue siendo, más que una metrópoli, un símbolo del mundo moderno: capital del capitalismo financiero, laboratorio del multiculturalismo y vitrina de la libertad en el siglo XXI. Que un hombre como Mamdani —musulmán, nacido en Uganda, de ascendencia india, socialista y pro-palestino— haya conquistado el poder político en ese escenario, no es poca cosa. A sus 34 años, se convierte en el alcalde más joven elegido en tiempos modernos y en la primera figura que llega al mando de la ciudad desde los márgenes sociales y culturales que antes solo se toleraban, pero nunca se celebraban.
