Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump afirma que “prácticamente no queda nada” que atacar en Irán

“Cuando quiera que termine, terminará“, afirmó el presidente de Estados Unidos en una breve entrevista

11 de marzo de 2026 - 11:42 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Foto de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, DC, Estados Unidos. (AARON SCHWARTZ / POOL)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Estados Unidos - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que “pronto” terminará la guerra en Irán porque “prácticamente no queda nada que atacar” en el país.

RELACIONADAS

“Cuando quiera que termine, terminará“, afirmó el mandatario en una breve entrevista con el medio digital estadounidense Axios. El presidente agregó que la ofensiva lanzada el 28 de febrero contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel “va viento en popa”.

“Vamos muy adelantados respecto al calendario previsto. Hemos causado más daño del que creíamos posible”, aseveró.

La operación, bautizada por el Pentágono como ‘Furia Épica’, sirvió para asesinar en su primer día al líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, y a buena parte de la cúpula militar del país.

Desde entonces, Irán ha respondido con ataques aéreos contra Israel y contra países de la región que albergan bases militares estadounidenses.

La administración de Trump sostiene que el objetivo es destruir el programa iraní de misiles y sus capacidades para fabricar un arma nuclear, pero no ha ofrecido un cronograma claro ni la duración que puede tener el conflicto.

Trump, que hizo campaña en 2024 en contra de involucrar a Estados Unidos en guerras en el exterior, podría verse afectado en las elecciones de medio mandato de noviembre por este conflicto, en el que han muerto siete militares estadounidenses y ha aumentado el precio de la gasolina debido al bloqueo en el estrecho de Ormuz.

Tags
Breaking NewsDonald TrumpEstados UnidosIránIsraelGuerras
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 11 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: