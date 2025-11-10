Donald Trump amenaza a la BBC con una demanda por difamación de $1,000 millones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes a la BBC con una demanda “por no menos” de 1,000 millones de dólares si no se retracta para el próximo viernes de las declaraciones “difamatorias” en contra suya, tras la polémica suscitada por la edición de un documental sobre el asalto al Capitolio en enero de 2021.

“Si la BBC no cumple con lo anterior antes del 14 de noviembre de 2025 a las 5:00 p.m. hora del Este de Estados Unidos, el presidente Trump no tendrá más alternativa que hacer valer sus derechos legales y equitativos,(...) incluyendo el iniciar una acción legal por no menos de 1,000 millones de dólares en daños y perjuicios”, advierte el abogado personal de Trump, Alejandro Brito, en una carta enviada a la corporación británica.

Brito insistió en la misiva que la BBC “ha sido notificada” de las amenazas legales en respuesta a reportes sobre documentos internos de la empresa pública que indicaban que el conocido programa ‘Panorama’ habría editado un discurso de Trump de modo que parecía que alentaba directamente el asalto de sus seguidores al Capitolio.

PUBLICIDAD

El escándalo resultó en la dimisión este domingo del director general de la cadena, Tim Davie, y la directora de informativos y máxima responsable de BBC News, Deborah Turness.

En la carta, el abogado del presidente calificó de “falsa” la representación de Trump en el documental y afirmó que las declaraciones “difamatorias, maliciosas, denigrantes y provocativas” fueron “publicadas deliberadamente para desprestigiar” al mandatario.

“El desprecio imprudente de la BBC hacia la verdad subraya la verdadera malicia detrás de la decisión de publicar contenido erróneo”, agrega Brito.

Entre las exigencias de Trump para descartar la demanda se incluyen “la retractación inmediata, completa y justa del documental” y otras declaraciones consideradas engañosas, “en forma tan visible como su publicación original”.

También pide la “emisión inmediata de una disculpa” y la “compensación adecuada al presidente Trump por el daño causado”.

Un portavoz de la BBC confirmó la recepción de la carta y adelantó que responderán “directamente a su debido tiempo”.