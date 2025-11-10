Opinión
10 de noviembre de 2025
87°nubes dispersas
Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Reportes: Pentágono envía tropas a entrenar en Panamá por primera vez en décadas

La información, que divulgó un funcionario, trascendió a través de la cadena ABC

10 de noviembre de 2025 - 2:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El curso, que comenzó a principios de este año, no tiene como objetivo preparar a las tropas para una posible misión en Venezuela, aclaró el funcionario a la televisora estadounidense. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - El Departamento de Guerra estadounidense habría comenzado a enviar fuerzas terrestres a realizar entrenamientos en la selva de Panamá, por primera vez en décadas, según informa este lunes la cadena ABC.

RELACIONADAS

De acuerdo con un funcionario del Pentágono, Washington ha enviado a soldados e infantes de marina estadounidenses a completar un programa de entrenamiento en la base aeronaval Cristóbal Colón que, aunque por ahora es de alcance relativamente pequeño, se espera se intensifique en el 2026.

El curso, que comenzó a principios de este año, no tiene como objetivo preparar a las tropas para una posible misión en Venezuela, aclaró el funcionario a la televisora estadounidense.

Más de un mes después, el ahora llamado Departamento de Guerra expuso imágenes que muestran la magnitud de los ejercicios militares en Puerto Rico y el Caribe. En esta imagen, un AV-8B Harrier II lleva a cabo una detonación tras despegar del buque de guerra USS Iwo Jima.Algunas de las imágenes captadas desde el aire muestran a helicópteros AH-1Z Viper y UH-1Y Venom sobrevolando regiones del sur de Puerto Rico.The New York Times reportó que 10,000 tropas se encuentran en la región del Caribe, "la mayoría de ellos en bases de Puerto Rico", mientras que en el Caribe navegan ocho buques de guerra y un submarino de la Marina.
1 / 25 | Fotos del Pentágono exponen la magnitud del despliegue militar en Puerto Rico. Más de un mes después, el ahora llamado Departamento de Guerra expuso imágenes que muestran la magnitud de los ejercicios militares en Puerto Rico y el Caribe. En esta imagen, un AV-8B Harrier II lleva a cabo una detonación tras despegar del buque de guerra USS Iwo Jima. - DVIDS

Esta sería la primera vez en más de dos décadas que el Ejército estadounidense envía a tropas convencionales a un entrenamiento en la selva panameña.

El Comando Sur de EE.UU. ya había informado el pasado 4 de noviembre sobre entrenamientos conjuntos entre tropas estadounidenses y panameñas centrada en preparar a los soldados “para sobrevivir y prosperar en ambientes selváticos”.

Este movimiento coincide con el amplio despliegue militar de EE.UU. en el Caribe y el Pacífico, cercano a las costas de Venezuela y Colombia, como parte de una campaña contra el narcotráfico que ha resultado en una veintena de ataques a supuestas narcolanchas y la muerte de más de 70 “narcoterroristas”, según Washington.

El renovado interés de Estados Unidos en Panamá probablemente responda a razones prácticas, aunque también podría utilizarse para enviar un mensaje a la región, insistió el coronel retirado del Cuerpo de Marines estadounidenses, Steve Ganyard.

“Desde un punto de vista práctico, es más fácil llegar a Panamá que a Okinawa. Y las selvas de Centroamérica y Sudamérica presentan sus propios desafíos. Dicho esto, sin duda se le está enviando un mensaje a (el presidente venezolano Nicolás) Maduro al realizar entrenamientos de combate en su territorio”, afirmó a ABC.

La Marina deb Guerra de Estados Unidos continúa sus ejercicios militares anfibios en Puerto Rico. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron a principios de septiembre que llevarían a cabo una operación de ejercicios militares en el sur de Puerto Rico.En la foto, soldados que participan en las maniobras militares en Puerto Rico caminan por la playa.
1 / 24 | Desde el amanecer: así se ven los ejercicios militares en Arroyo . La Marina deb Guerra de Estados Unidos continúa sus ejercicios militares anfibios en Puerto Rico. - Xavier Araújo

Poco después de su regreso a la Casa Blanca en enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, mostró su interés en Latinoamérica e incluso expresó su intención por recuperar el control sobre el Canal de Panamá, supuestamente para contrarrestar la “influencia maligna” de China en el paso interoceánico.

Más recientemente, Trump ha redoblado su retórica contra los mandatarios venezolanos, Nicolás Maduro, y de Colombia, Gustavo Petro, a los que acusa de liderar redes de narcotráfico, algo que tanto Caracas como Bogotá rechazan.

El pasado agosto, el Pentágono ya había establecido un programa conjunto de entrenamiento con el Ejército panameño en la selva.

“Si uno puede entrenar y combatir en uno de los lugares más difíciles y desafiantes del mundo, se crea una fuerza realmente letal y eficaz”, declaró a ABC el funcionario, quien adelantó que el Departamento de Guerra estadounidense planea enviar pelotones de hasta unos 40 soldados a la vez.

Después de protagonizar diferencias públicas por el Canal, Trump envío a principios del mes de noviembre una misiva a su homólogo panameño, José Raúl Mulino, en la que calificó al país centroamericano como un “amigo firme y un valioso aliado” de Washington.

En este contexto, se firmaron acuerdos en materia de seguridad que preveían más presencia militar estadounidense temporal y rotativa en Panamá como parte de la cooperación bilateral para la defensa del Canal.

Varios sectores panameños tildaron a estos pactos como una violación a la soberanía y al Tratado de Neutralidad que rige a la vía acuática, algo negado de plano por el Gobierno de Mulino.

Pentágono Panamá
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
